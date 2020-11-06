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Львівщина – лідер в Україні за кількістю виздоровілих від COVID

Вероніка Рой

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Львівська область є першою в Україні за кількістю людей, які одужали від коронавірусної хвороби. Загалом за період карантину від COVID-19 виздоровіли 18 600 людей. Про це у п’ятницю, 6 листопада, під час брифінгу повідомив керівник департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає Львівський портал.

 

Зазначимо, в області від COVID-19 одужали 18 600 людей, з них – 2 405 осіб за минулу добу.

«Є приємні новини. Львівщина стала лідером за кількістю пацієнтів, які одужали від коронавірусу. У нас таких є 18 600 і ми є першими в України. Але, попри це, я хочу наголосити, що кожен з нас несе відповідальність за те, як розвиватиметься ситуація.Тож закликаю носити маски, уникати скупчень людей та дотримуватися карантину», – сказав Орест Чемерис.

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Водночас він зазначив, що ситуація з коронавірусом на Львівщині  досі є напруженою. Станом на сьогодні в стаціонарах області перебуває 2 103 хворих на коронавірус, з них 151 – у реанімації, а 55 – на апаратах ШВЛ. Ліжка в лікарнях  на 62,3% заповнені пацієнтами. Найбільше хворих перебуває у:

  • лікарні швидкої допомоги Львова – 258 пацієнтів
  • Львівський обласний госпіталь ветеранів воєн та репресованих –202 пацієнти
  • Львівській обласній інфекційній лікарні – 191 пацієнт
  • Центрі легеневого здоров’я – 177 пацієнтів

За словами Ореста Чемериса, з початку тижня у лікарні госпіталізовували щоденно не менше 180 пацієнтів з коронавірусом та підозрою на нього. За попередню добу – 145 осіб.

Нагадаємо, на Львівщині станом на ранок 6 листопада підтверджено 32 425 випадків інфікування коронавірусом. Зокрема минулої доби виявлено 356 нових хворих.

Також в області суттєво почала зростати госпіталізація хворих на коронавірус. Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі.

Наразі лише 56% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Раніше через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав громадян дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, оскільки у противному випадку ситуація з поширенням COVID-19 може швидко вийти з-під контролю.

Водночас варто наголосити, що з 14 листопада в Україні можуть впровадити карантин «вихідного дня»: у суботу-неділю працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки і транспорт.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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