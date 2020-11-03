Уряд дав майже 1,3 млрд грн на COVID-тести

Кабінет Міністрів України додатково виділив майже 1,3 млрд гривень на збільшення кількості тестувань на коронавірус. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Так, на COVID-тестування українців уряд додатково виділив 1,259 млрд грн. За словами очільника МОЗ Максима Степанова, це дозволить робити ще 1 млн тестів на місяць.

«1 млрд гривень передадуть на закупівлю тестів на виявлення антигену до SARS-CoV-2. Це дозволить робити ще 1 млн тестів на місяць. Ще майже 213 млн грн будуть передані для розбудови лабораторних потужностей в комунальних закладах із метою збільшення тестування методом ПЛР у лікарнях», – розповів міністр охорони здоров’я.

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Зазначимо, на початку пандемії коронавірусу загалом в Україні робили всього лише 200-250 ПЛР-тестувань. Влітку за добу проводили близько 14 тисяч ПЛР-тестів. Втім у Міністерстві охорони здоров’я заявляли, що до вересня вдвічі збільшать цю цифру.

Тепер у МОЗ кажуть, що до 2020 року в Україні будуть робити близько 75 тисяч ПЛР-тестувань за добу. Також у міністерстві обіцяють, що українці зможуть безкоштовно здавати цей тест у приватних лабораторіях.

Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що близько 25% ПЛР-тестувань можуть бути хибними, бо вірус може концентруватися у нижніх відділах дихального тракту.

Як писав Львівський портал, у Львові ПЛР-дослідження роблять п’ять державних лабораторій, а також низка приватних. Вартість такого аналізу у приватному закладі в середньому становить 1500 грн. Також наприкінці липня ПЛР-лабораторія запрацювала й у львівській лікарні швидкої допомоги.

Найбільша кількість ПЛР-тестувань, які вдавалось за добу зробити на Львівщині, – 2274 дослідження.

Детальніше про те, як правильно підготуватись до проходження ПЛР-тесту, читайте за цим посиланням. Як здати тест, не виходячи з дому, можна дізнатися ТУТ.

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