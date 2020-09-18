Тест на COVID-19, не виходячи з дому: що треба знати про мобільні бригади на Львівщині

Якщо у хворого з’явились симптоми коронавірусу, не потрібно відразу йти в поліклініку чи лікарню. Перше, що слід зробити, – зв’язатися зі своїм сімейним лікарем. За потреби він викличе до пацієнта мобільну бригаду, яка відбере у нього біоматеріал на ПЛР-тест. Львівщина є другою областю, де працює найбільше мобільних бригад. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної служби здоров’я України.

Наразі НСЗУ фінансує 1592 мобільні бригади, які діють при 936 українських медзакладах. За їхню роботу служба вже оплатила 148 млн грн.

Найбільше мобільних бригад працюють у чотирьох областях: у Харківській області – 100 бригад, Львівській – 95, в Запорізькій та Дніпропетровській областях – по 93 бригади. Саме вони за викликом сімейного лікаря приїжджають до хворого із підозрою на COVID-19 і відбирають у нього матеріал на ПЛР-дослідження.

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«Всього в серпні мобільні бригади здійснили забори матеріалів у пацієнтів для здійснення 205 тисяч тестувань методом ПЛР. Порівняно з липнем загальна кількість тестувань бригадами у серпні зросла на 30%. У середньому одна мобільна бригада здійснила у минулому місяці 131 забір матеріалу для тестувань», – йдеться у повідомленні.

Медики наголошують: якщо у з’явилися симптоми COVID-19 – лихоманка, кашель, задишка, утруднене дихання – зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Йти до лікарні не потрібно.

За необхідності лікар спрямує до пацієнта мобільну бригаду для взяття біоматеріалу для тесту на COVID-19. Хворому не потрібно шукати самостійно лабораторію для тестування. За викликом лікаря до нього додому зобов’язана приїхати мобільна бригада. Вона бере зразки для ПЛР-тесту і доставляє їх у лабораторію.

Якщо хворий має свого лікаря або лікар відмовив у виклику мобільної бригади попри наявність симптомів, необхідно зателефонувати на регіональну телефонну «гарячу лінію» з питань COVID чи «гарячу лінію» МОЗ 0-800-505-201, чи Центру громадського здоров’я +38 044 425 43 54. Тоді бригаду викличе диспетчер обласної «гарячої лінії».

Результати тестування повідомлять пацієнту та його лікареві. У разі підтвердження діагнозу лікар має надати рекомендації щодо самоізоляції та лікування в домашніх умовах, якщо перебіг захворювання легкий. Або порекомендує звернутись до лікарні, якщо перебіг важкий. Особи, які контактували з хворим, також мають пройти тестування на COVID-19.

Якщо стан є критичним (утруднене дихання, висока температура), слід зателефонувати у «швидку». Якщо за висновком бригади екстреної меддопомоги хворий не потребує госпіталізації, то йому нададуть необхідну медичну допомогу на місці та рекомендації стосовно самоізоляції. Також бригада «екстренки» направить мобільну бригаду для забору зразків для тестування.

Якщо ж пацієнта госпіталізують, тестування на COVID-19 і все необхідне лікування він отримує в медичному закладі. Наголошуємо, всі послуги з лікування коронавірусної хвороби в лікарні та необхідні для цього ліки є для пацієнта безоплатними. Детальніше про те, що входить до безкоштовного пакету послуг з лікування коронавірусу, читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, вищезгадана львівська «гаряча лінія» з питань COVID-19 – це приватна лінія «Стоп-коронавірус», заснована з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника. Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868.

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