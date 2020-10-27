До кінця 2020 року в Україні будуть робити 75 тисяч ПЛР-тестів на добу, – МОЗ

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов анонсував збільшення тестування українців на коронавірус. За його словами, до кінця року в Україні будуть робити близько 75 тисяч ПЛР-тестувань за добу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОЗ.

У Міністерстві охорони здоров’я кажуть, що продовжують нарощувати потужність вітчизняних лабораторій і хочуть, аби вже в середині листопада в Україні робили близько 50 тисяч ПЛР-тестів на добу. А до кінця 2020 року цю цифру збираються збільшити до 75 тисяч ПЛР-тестів.

«Зараз ми робимо 40 тисяч ПЛР-тестів на добу. Згідно з нашим планом та нашими можливостями на середину листопада маємо вийти на 50 тисяч тестувань на добу, а до кінця року – на 75 тисяч. Хочу наголосити: щоб створити ПЛР-лабораторію, необхідне приміщення, обладнання і головне – люди. Це достатньо складний процес. Тому ми паралельно навчаємо людей, купуємо обладнання та збільшуємо кількість тестувань», – сказав Максим Степанов.

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Зазначимо, на початку пандемії коронавірусу загалом в Україні робили всього лише 200-250 ПЛР-тестувань. Влітку за добу проводили близько 14 тисяч ПЛР-тестів. Втім у Міністерстві охорони здоров’я заявляли, що до вересня вдвічі збільшать цю цифру.

Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що близько 25% ПЛР-тестувань можуть бути хибними, бо вірус може концентруватися у нижніх відділах дихального тракту.

Як писав Львівський портал, у Львові ПЛР-дослідження роблять п’ять державних лабораторій, а також низка приватних. Вартість такого аналізу у приватному закладі в середньому становить 1500 грн. Також наприкінці липня ПЛР-лабораторія запрацювала й у львівській лікарні швидкої допомоги.

Найбільша кількість ПЛР-тестувань, які вдавалось за добу зробити на Львівщині, – 2274 дослідження.

Детальніше про те, як правильно підготуватись до проходження ПЛР-тесту, читайте за цим посиланням. Як здати тест, не виходячи з дому, можна дізнатися ТУТ.

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