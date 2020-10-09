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Тести на коронавірус можна буде безкоштовно здавати у приватних лабораторіях

Соломія Головіна

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Відтепер українці матимуть можливість безкоштовно здати тести полімеразної ланцюгової реакції на виявлення COVID-19 у приватній лабораторії. Кошти на проведення тестування у приватних закладах будуть виділенні з державного бюджету. Відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду 9 жовтня, передає УП.

 

Зокрема, лабораторним центрам, які підпорядковуються Міністерству охорони здоров’я,  додатково виділили 100 млн гривень на закупівлю послуг з проведення тестувань методом-ПЛР у закладах охорони здоров’я, незалежно від форми власності.

«Цим актом ми додаємо приватні лабораторії до процесу тестування, а саме, щоб це було безкоштовно для громадян України», – додав очільник МОЗ Максим Степанов.

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Раніше Степанов розповідав, що таке рішення може вплинути на збільшення кількості досліджень, а також розвантажити державні лабораторії.

Проте глава відомства зауважив, що проведення тесту в державних лабораторіях коштує значно дешевше ніж в приватних закладах.

«Наразі ціна, яку нам як державі коштує проведення тестів, з урахуванням закуплення тестів, заробітної плати лаборантів та інших складових, в 2-2,5 разів менша ніж в приватних лабораторіях», – розповів Степанов.

Як повідомляв Львівський портал, станом на 9 жовтня в Україні коронавірусну хворобу виявлено 250 538 людей. Зокрема, було зафіксовано черговий антирекорд кількості нових хворих за добу – 5 804 осіб. Загалом проведено вже проведено 2 522 360 тестувань методом ПЛР.

Також у МОЗ кажуть, що з початку епідемії в Україні збільшено кількість ПЛР-тестувань з 200 до 35 тисяч на добу.

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