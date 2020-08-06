Як підготуватися до ПЛР-тесту: поради медиків

За час пандемії коронавірусу в Україні зробили вже більше мільйона ПЛР-тестувань. Перед тим, як пройти тест, варто дотриматися низки правил. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я.

Із весни, відколи Україна пішла на карантин через COVID-19, лабораторії вже провели 1 116 641 ПЛР-дослідження. За останню добу досліджено 17 976 зразків методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції).

ПЛР-тест показує наявність чи відсутність в організмі людини ДНК або РНК вірусу. Матеріал для дослідження медичні працівники або представники мобільних медичних бригад відбирають із ротової порожнини та носа. При цьому вони обов’язково мають бути одягнені у засобах індивідуального захисту.

Медики радять здавати ПЛР-тест вранці, відразу після нічного сну. Перед тестуванням не рекомендовано:

вживати лікарські засоби для зрошення носоглотки – за 6 годин до дослідження;

використовувати препарати, які потрібно розсмоктувати у роті – за 6 годин до дослідження;

їсти і пити – за 3-4 години до тесту;

жувати гумку, цукерки – за 3-4 години до тесту;

чистити зуби, полоскати рот/горло – за 3-4 години до тесту;

курити – за 3-4 години до тесту.

Нагадаємо, нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що близько 25% ПЛР-тестувань можуть бути хибними, бо вірус може концентруватися у нижніх відділах дихального тракту.

Загалом лабораторії по Україні проводять близько 14 000 ПЛР-тестів на добу. До вересня у Міністерстві охорони здоров’я цю цифру хочуть збільшити вдвічі.

На початку пандемії коронавірусу загалом в Україні робили всього лише 200-250 ПЛР-тестувань.

Як писав Львівський портал, у Львові ПЛР-дослідження роблять п’ять державних лабораторій, а також низка приватних. Вартість такого аналізу у приватному закладі в середньому становить 1500 грн.

Також нещодавно ПЛР-лабораторія запрацювала й у львівській лікарні швидкої допомоги.

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