Минулої доби на Львівщині провели рекордну кількість ПЛР-тестувань

За минулу добу в області провели 2274 дослідження. Цей показник – найвищий із початку пандемії коронавірусу в регіоні. Про це сьогодні розповів директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає пресслужба ЛОДА.

«Було доручення міністерства, а також розуміння влади на місці, аби нарощувати темпи проведення таких досліджень, залучати усі можливі лабораторії для проведення ПЛР-тестувань. Якщо взяти тенденцію останніх тижнів, то фіксуємо зменшення підтверджених випадків, однак ця тенденція доволі хитка. Якщо будуть порушуватись карантинні заходи, то кількість випадків зростатиме», – зазначив Орест Чемерис.

На стаціонарному лікуванні у закладах охорони здоров’я із діагнозом коронавірусна інфекція перебуває 1219 пацієнтів, у відсотковому відношенні завантаженість ліжок становить 47,2%.

Реклама партнерів

Найбільше пацієнтів лікуються в Інфекційній лікарні та Центрі легеневого здоров’я. Серед районів найбільше завантажені Стрийська міська та Стебницька міська лікарні.

Разом із тим, медики закликають дотримуватись карантинних заходів та дбати про своє здоров’я відповідальніше.

«Повернутись до карантину як був у березні – важко і психологічно, і фізично, але мусимо розуміти, що виконання всіх рекомендацій можуть посприяти послабленню карантину. Кожен має відповідально ставитись до себе та здоров’я інших», – акцентувала експерт департаменту з імунології Христина Ліщук-Якимович.

Стабільно високі цифри захворюваності на Covid-19 зберігаються уже третій місяць. Навколишні райони Львова є в найбільшій зоні ризику, адже багато мешканців працюють і вчаться на території Львова.

Нагадаємо, на Львівщині станом на ранок 15 вересня підтверджено 17 243 випадки інфікування коронавірусом. За минулу добу на COVID-19 захворіло 186 людей.

Зазначимо, загалом лабораторії по Україні проводять близько 14 000 ПЛР-тестів на добу. Втім до вересня у Міністерстві охорони здоров’я цю цифру хочуть збільшити вдвічі.

На початку пандемії коронавірусу загалом в Україні робили всього лише 200-250 ПЛР-тестувань.

Як писав Львівський портал, у Львові ПЛР-дослідження роблять п’ять державних лабораторій, а також низка приватних. Вартість такого аналізу у приватному закладі в середньому становить 1500 грн. Також нещодавно ПЛР-лабораторія запрацювала й у львівській лікарні швидкої допомоги.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов також заявляв, що близько 25% ПЛР-тестувань можуть бути хибними, бо вірус може концентруватися у нижніх відділах дихального тракту.

Детальніше про те, як правильно підготуватись до проходження ПЛР-тесту, читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.