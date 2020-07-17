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МОЗ планує вдвічі збільшити кількість тестувань на COVID-19

Вероніка Рой

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До вересня 2020 року Міністерство охорони здоров’я планує вдвічі збільшити кількість ПЛР-тестувань в Україні. Про це 17 липня під час брифінгу повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

 

За його словами, на сьогодні українські лабораторії проводять до 14 тисяч ПЛР-тестів на добу.

«МОЗ планує до вересня поточного року вдвічі збільшити кількість тестувань на COVID-19 в порівнянні з поточними показниками. На сьогодні вітчизняні лабораторні центри проводять 13-14 тис. ПЛР-тестів за добу. Для порівняння – на початку квітня в Україні здійснювалось 200-250 таких тестувань за добу», – повідомив Степанов.

Він завпенив, що за останні три місяці було обновлено обладнання всіх лабораторних центрів, що дозволило значно збільшити їхні потужності.

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