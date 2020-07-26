Близько 25% результатів ПЛР-тестів можуть бути хибними, – Степанов

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що близько 20-25% негативних результатів ПЛР-тестувань можуть бути хибними. Про це він повідомив у неділю, 26 липня, під час брифінгу, передає пресслужба МОЗ.

За словами міністра, для ПЛР-тестування береться мазок із ротоглотки. Однак сам вірус може сконцентруватися у нижчих відділах дихального тракту, тому дослідження може його не виявити. Відповідно, тест буде негативним. Але такий результат ПЛР-дослідження буде хибним.

«На достовірність результату впливає також дотримання умов відбору та транспортування біологічного матеріалу до лабораторії. За різними даними, близько 20-25% результатів ПЛР-досліджень можуть бути хибно негативними», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що лабораторії по Україні проводять близько 14 000 ПЛР-тестів на добу. До вересня у Міністерстві охорони здоров’я цю цифру хочуть збільшити вдвічі.

На початку пандемії коронавірусу загалом в Україні робили всього лише 200-250 ПЛР-тестувань.

У Львові ПЛР-дослідження роблять п’ять державних лабораторій, а також низка приватних. Вартість такого аналізу у приватному закладі в середньому становить 1500 грн.

Також нещодавно ПЛР-лабораторія запрацювала й у львівській лікарні швидкої допомоги.

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