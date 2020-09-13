Кількість хворих на COVID-19 в Україні наближається до 155 тисяч

Станом на ранок 13 серпня в Україні є 154 335 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу зафіксовано 2 476 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Загалом коронавірус забрав життя вже 3 178 людей (+30 за добу), від недуги вдалося одужати 68 893 пацієнтам (+547 за добу). Всього проведено 1 856 467 тестувань методом ПЛР

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

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1.м. Київ – 17 261 випадок;

2.Львівська область – 16 914 випадків;

3.Харківська область – 12 584 випадки;

4.Чернівецька область – 12 117 випадків;

5.Івано-Франківська область – 11 215 випадків;

6.Рівненська область – 10 469 випадків;

7.Одеська область – 9 482 випадки;

8.Тернопільська область – 8 882 випадки;

9.Закарпатська область – 8 625 випадків;

10.Київська область – 6 849 випадків;

11.Волинська область – 6 289 випадків;

12.Вінницька область – 4 808 випадків;

13.Житомирська область – 4 292 випадки;

14.Хмельницька область – 3 968 випадків;

15.Дніпропетровська область – 3 262 випадки;

16.Чернігівська область – 2 714 випадків;

17.Черкаська область – 2 495 випадків;

18.Сумська область – 2 401 випадок;

19.Запорізька область – 2 347 випадків;

20.Донецька область – 2 095 випадків;

21.Миколаївська область – 1 953 випадки;

22.Полтавська область – 1 195 випадків;

23.Кіровоградська область – 904 випадки;

24.Херсонська область – 628 випадків;

25.Луганська область – 586 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 вересня 2020 року до Центру надійшло 2 379 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 217 641 повідомлення про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу дістав Київ, а Львівська область зайняла друге.

Також додамо, що на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через велику заповненість «ковідних» ліжкомісць на Львівщині розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Водночас станом на 11 вересня у області поменшало пацієнтів з коронавірусом, які потребують госпіталізації: показник завантаженості ліжкомісць становить 48,2%.

Як відомо, 10 вересня відбулося засідання Державної комісії ТЕБ і НС щодо нового епідемічного зонування. Відтак у два райони Львівщини – Пустомитівський та Перемишлянський райони потрапили у «червону зону» карантину. Львів і надалі залишається у «помаранчевій зоні». Нове епідзонування почне діяти з понеділка, 14 вересня.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.