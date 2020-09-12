Київ випередив Львівщину за кількістю хворих на коронавірус

Станом на ранок 12 вересня в Україні є 151 859 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу зафіксовано 3 103 нові випадки коронавірусної хвороби. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Загалом хвороба забрала життя 3 148 людей (+72 особи за добу – антирекорд з початку епідемії), 68 346 пацієнтів одужали (+1341 особа за добу). Всього проведено 1 834 165 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

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1.м. Київ – 16 951 випадок;

2.Львівська область – 16 774 випадки;

3.Харківська область – 12 404 випадки;

4.Чернівецька область – 11 988 випадків;

5.Івано-Франківська область – 11 083 випадки;

6.Рівненська область – 10 369 випадків;

7.Одеська область – 9 382 випадки;

8.Тернопільська область – 8 657 випадків;

9.Закарпатська область – 8 532 випадки;

10.Київська область – 6 750 випадків;

11.Волинська область – 6 224 випадки;

12.Вінницька область – 4 756 випадків;

13.Житомирська область – 4 194 випадки;

14.Хмельницька область – 3 850 випадків;

15.Дніпропетровська область – 3 176 випадків;

16.Чернігівська область – 2 654 випадки;

17.Черкаська область – 2 384 випадки;

18.Сумська область – 2 323 випадки;

19.Запорізька область – 2 242 випадки;

20.Донецька область – 2 026 випадків;

21.Миколаївська область – 1 929 випадків;

22.Полтавська область – 1 161 випадок;

23.Кіровоградська область – 892 випадки;

24.Херсонська область – 596 випадків;

25.Луганська область – 562 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 233 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 215 262 повідомлення про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також у області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Станом на 12 вересня у Львівській області підтверджено 16 774 випадки інфікування коронавірусом.За минулу добу COVID-19 виявлено у 174 осіб. Загалом у регіоні 468 людей померли, 5241 пацієнт одужав.

Через велику заповненість «ковідних» ліжкомісць на Львівщині розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Водночас станом на 11 вересня у області поменшало пацієнтів з коронавірусом, які потребують госпіталізації: показник завантаженості ліжкомісць становить 48,2%.

Як відомо, 10 вересня відбулося засідання Державної комісії ТЕБ і НС щодо нового епідемічного зонування. Відтак у два райони Львівщини – Пустомитівський та Перемишлянський райони потрапили у «червону зону» карантину. Львів і надалі залишається у «помаранчевій зоні». Нове епідзонування почне діяти з понеділка, 14 вересня.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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