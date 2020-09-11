Львівщина у переліку областей з найбільшим показником летальності COVID-19: свіжі дані

Центр громадського здоров’я опублікував перелік областей, де показник летальності від коронавірусу перевищує середній по країні. У антирейтингу є дев’ять регіонів, серед них – Львівщина (показник летальності – 2,8%).

Загалом станом на 11 вересня в Україні зареєстровано 3076 випадків смертей серед пацієнтів з COVID-19. У Центрі громадського здоров’я зазначають, що кількість смертей серед пацієнтів з COVID-19 зменшилась в 1,4 рази порівняно з минулим тижнем.

Показник смертності – 8,1 на 100 тис. населення. Середній показник летальності по Україні – 2,1%. У статево-віковій структурі померлих переважали чоловіки – 1660 (54,0%) та особи віком 50 років і старші (92,0%).

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Показник летальності, що перевищує середній по Україні, зареєстровано в:

Кіровоградській області – (5,4%),

Закарпатській області – (3,3%),

Львівській області – (2,8%),

Чернівецькій області – (2,6%),

Херсонській області – (2,4%),

Миколаївській області – (2,4%),

Полтавській області – (2,3%),

Івано-Франківській області – (2,3%)

Дніпропетровській області – (2,3%).

80,6% померлих мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, печінки, легень, неврологічні хвороби та інші.

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У 52,1% померлих із супутньою патологією було декілька захворювань: серцево-судинні та цукровий діабет, імунодефіцит чи ожиріння, тощо.

93% померлих – це люди старші 50 років із супутніми захворюваннями.

Як відомо, у Львівській області станом на ранок п’ятниці, 11 вересня, 16 626 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 174 нових хворих.

Нагадаємо, Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також Львівський портал у червні інформував про те, що в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Також додамо, що нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про те, що в Україні один з найнижчих в Європі показників летальності COVID-19 – 2,1%.

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