ОСТАННІ НОВИНИ

Львівщина у переліку областей з найбільшим показником летальності COVID-19: свіжі дані

Соломія Головіна

|

Центр громадського здоров’я опублікував перелік областей, де показник летальності від коронавірусу перевищує середній по країні. У антирейтингу є дев’ять регіонів, серед них – Львівщина (показник летальності – 2,8%).

 

Загалом станом на 11 вересня в Україні зареєстровано 3076 випадків смертей серед пацієнтів з COVID-19. У Центрі громадського здоров’я зазначають, що кількість смертей серед пацієнтів з COVID-19 зменшилась в 1,4 рази порівняно з минулим тижнем.

Показник смертності – 8,1 на 100 тис. населення. Середній показник летальності по Україні – 2,1%. У статево-віковій структурі померлих переважали чоловіки – 1660 (54,0%) та особи віком 50 років і старші (92,0%).

Реклама партнерів

Показник летальності, що перевищує середній по Україні, зареєстровано в:

  • Кіровоградській області – (5,4%),
  • Закарпатській області – (3,3%),
  • Львівській області – (2,8%),
  • Чернівецькій області – (2,6%),
  • Херсонській області – (2,4%),
  • Миколаївській області – (2,4%),
  • Полтавській області – (2,3%),
  • Івано-Франківській області – (2,3%)
  • Дніпропетровській області – (2,3%).

80,6% померлих мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, печінки, легень, неврологічні хвороби та інші.

(Натисніть на зображення, щоб його збільшити)

У 52,1% померлих із супутньою патологією було декілька захворювань: серцево-судинні та цукровий діабет, імунодефіцит чи ожиріння, тощо.

93% померлих – це люди старші 50 років із супутніми захворюваннями.

Як відомо, у Львівській області станом на ранок п’ятниці, 11 вересня, 16 626 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 174 нових хворих.

Нагадаємо, Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також Львівський портал у червні інформував про те, що в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Також додамо, що нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про те, що в Україні один з найнижчих в Європі показників летальності COVID-19 – 2,1%.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов
Соломія ГОЛОВІНА
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов

Днями відбулася річниця повернення на Батьківщину 24 військових моряків та 11 політичних бранців Кремля з України, серед...

Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік
Вероніка РОЙ
День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік

Традиційно 1 вересня, у День знань, учні повертаються за шкільні парти. Втім цьогоріч навчальний рік буде особливим: він...

Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева
Ірина ВЕЛИЧКО
Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева

Сьогодні вже майже чотири мільйони громадян, включаючи й мешканців нашого славетного міста Лева, є постійними клієнтами ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...