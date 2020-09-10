Два райони Львівщини потрапили до «червоної зони»

Україну знову поділили на зони карантину. Зокрема, два райони Львівщини опинилися у «червоній зоні». Також частина області опинилася у «жовтій» та «помаранчевій» зонах. Про це йдеться у повідомленні міністра Кабінету Міністрів України Олега Немчінова у Facebook.
10 вересня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Відтак з понеділка, 14 вересня, почне діяти нове епідемічне зонування.
До «червоної зони» буде віднесено: Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;
У «помаранчевій зоні» будуть: міста Львів та Дрогобич, Бродівський, Городоцький, Жовківський, Миколаївський та Радехівський райони Львівської області;
До «жовтої зони» потрапили: міста Борислав, Моршин, Самбір та Стрий, Буський, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам’янко-Бузький, Самбірський, Сколівський, Сокальський та Яворівський райони Львівської області;
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Зазначимо, коли регіон потрапляє у «помаранчеву зону», то там забороняється:
- діяльність закладів розміщення (хостели, турбази, окрім готелів);
- діяльність розважальних закладів (ресторанів у нічний час);
- планові госпіталізації в лікарнях;
- спортзали, фітнес-центри, заклади культури;
- прийом нових змін в дитячі табори;
- обмеження для масових заходів (1 людина на 20 квадратних метрів);
Коли регіон чи район потрапляє до «червоної зони», то там діють обмеження «помаранчевої зони», а також забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти та діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.
Натомість, коли регіон потрапляє у «жовту зону», то там починає діяти заборона на відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку. Крім цього діють і заборони «зеленої зони». Зокрема, мешканці повинні використовувати маски чи респіратора у громадських будівлях та транспорті, проведення масових заходів можливе за умови не більше 1 людини на 5 квадратних метрів, кінотеатри можуть працювати із заповненістю на 50%. Перевезення пасажирів можливе тільки в межах сидячих місць.
Нагадаємо, Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.
Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць – 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.
Також львівські медики почали фіксувати випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії, викликаної COVID-19.
3 вересня Україну знову поділили на зони карантину. Частина Львівської області, зокрема і Львів, знову віднесли до «помаранчевої зони», а іншу частину – до «жовтої зони». Детальніше про новий поділ читайте тут.
Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
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Вероніка Рой