Коронавірус на Львівщині. За добу – ще 140 нових випадків

Станом на ранок 13 вересня у Львові та на Львівщині підтверджено 16 914 випадків інфікування коронавірусом.За минулу добу COVID-19 виявлено у 140 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 16 914 осіб. 472 людини померли (+4 за минулу добу), 5 247 пацієнтів одужало (+6 за добу).

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1 004 ПЛР-тести, з них – 140 позитивні. Серед них львів`ян – 67. Залишок проб у холодильнику – 1 699.

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Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 8 801 особа, госпіталізовані – 1963, на амбулаторному лікуванні – 6 838 осіб, виписані – 1 816 осіб. Зараз у лікарні перебуває 147 осіб, з них в реанімації – 8 осіб, на апаратні ШВЛ – 3 особи.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 72 пацієнти, у 1-ій міській клінічній лікарні – 53 пацієнти, у лікарні швидкої медичної допомоги – 145 пацієнтів.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 12 вересня у Львові та на Львівщині було підтверджено 16 774 випадки інфікування коронавірусом. За добу COVID-19 виявлено у 174 осіб.

Нагадаємо, Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також у області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через велику заповненість «ковідних» ліжкомісць на Львівщині розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Водночас станом на 11 вересня у області поменшало пацієнтів з коронавірусом, які потребують госпіталізації: показник завантаженості ліжкомісць становить 48,2%.

Як відомо, 10 вересня відбулося засідання Державної комісії ТЕБ і НС щодо нового епідемічного зонування. Відтак у два райони Львівщини – Пустомитівський та Перемишлянський райони потрапили у «червону зону» карантину. Львів і надалі залишається у «помаранчевій зоні». Нове епідзонування почне діяти з понеділка, 14 вересня.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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