На Львівщині одужали майже 80% захворілих на COVID-19 медиків

На Львівщині 78% медиків, які захворіли на COVID-19, вже одужали. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Так, станом на 31 серпня в області одужало 1359 медиків з 1745 захворілих на COVID-19. Серед них: лікарі – 591, середній медичний персонал – 668, молодший медичний персонал – 306, інший персонал – 180.

За весь період пандемії найбільша кількість випадків хворих на COVID-19 серед медиків була у клінічній лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова – 185 медичних працівників. Так, до прикладу, у Львівській обласній клінічній лікарні захворіло 125 медиків, 108 медиків – у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у Львівському обласному госпіталі інвалідів воєн та репресованих – 51.

Реклама партнерів

«Серед медиків, які захворіли на COVID-19, вже 78% одужали. Це приємна новина, адже медичні працівники повертаються до виконання своїх професійних обов’язків та продовжують рятувати життя пацієнтів. Сподіваюся, що така тенденція на одужання продовжуватиметься й надалі», – зазначив директор департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Орест Чемерис.

За інформацією Фонду соціального страхування України, у Львівській області найбільше в Україні хворих на COVID-19 медичних працівників.

Нагадаємо, Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус.

Станом на ранок 1 вересня на Львівщині підтверджено 14 703 випадки інфікування коронавірусом.

Із 31 серпня в Україні почав діяти новий поділ на карантинні зони. Частина Львівської області, зокрема і Львів, увійшла до «помаранчевої зони», а інша частина – до «жовтої зони». Детальніше про карантинне зонування читайте тут.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.