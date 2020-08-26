Ситуація з COVID-19 на Львівщині: плюс 171 хворий за добу

Станом на ранок 26 серпня на Львівщині підтверджено 13560 випадків інфікування коронавірусом. За минулу добу COVID-19 виявили у 171 людини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 13560 осіб, 367 людей померли (+3 за минулу добу). 3955 пацієнтів одужало (+84 за минулу добу).

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1203 ПЛР-тести, з них – 171 позитивний. Серед них львів`ян – 83. Залишок проб у холодильнику — 520.

Реклама партнерів

За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 8049 осіб, госпіталізовані – 1784, на амбулаторному лікуванні – 6265 осіб, виписані – 1606 осіб. Зараз у лікарні перебуває 178 осіб, з них в реанімації – 7 осіб, на апаратні ШВЛ – 4 особи.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 84 пацієнти, у 1-ій міській клінічній лікарні – 68 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги – 137 пацієнтів.

Зазначимо, Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Додамо, що ось уже два тижні Львівська область не лідирує за кількістю нововиявлених хворих.

Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць – 53%. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Також львівські медики почали фіксувати випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії, викликаної COVID-19.

Як відомо, 31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони. Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

Власне 12 серпня Кабмін зменшив кількість показників при визначенні карантинних зон для регіонів. Два з них об’єднали в один, тому тепер загалом їх три замість чотирьох. Детальніше про це читайте тут.

20 серпня Державна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднесла фактично всю Львівщину до «помаранчевої зони», лише Самбір – у «червону».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook