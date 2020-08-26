На боротьбу з COVID-19 підприємці Львова пожертвували 67,5 млн грн

Підприємці Львова із початку карантину пожертвували понад 67,5 млн грн на боротьбу з коронавірусом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, за словами радниці міського голови Вікторії Довжик, допомога бізнесу дозволяє місту оперативно забезпечувати лікарні засобами індивідуального захисту, закуповувати необхідне медичне обладнання, а також продуктові набори для соціально незахищених категорій населення.

«Ми вдячні підприємцям, які надають різну допомогу: від закупівлі великого дороговартісного обладнання до безкоштовної передачі масок, костюмів медичних, респіраторів та інших засобів захисту. Хочеться подякувати всім, незалежно від обсягу допомоги, особливо тим, хто зробив це оперативно», – зазначила Вікторія Довжик.

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Із переліком підприємств, які станом на 20 серпня, долучились до закупівлі захисних засобів, можна ознайомитися тут.

Як відомо, станом на ранок 26 серпня на Львівщині підтверджено 13560 випадків інфікування коронавірусом. 367 людей померли, 3955 пацієнтів одужало.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Нагадаємо, відомі львів’яни та підприємці об’єдналися для закупівлі необхідного обладнання для лікарень. Благодійники почали виготовляти захисні щити для медиків.

Благодійний Фонд «Рідні разом» з партнерами закупили для потреб Львівщини 20 апаратів штучної вентиляції легень.

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла зібрав кошти для придбання апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ), тестів для COVID-19 та захисного одягу для медиків.

Також на Львівщині створили сайт обласного Штабу протидії коронавірусу – STOP COVID-19 на якому благодійники, які хочуть долучитися до боротьби з пандемією, зможуть знайти усю необхідну інформацію.