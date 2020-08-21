Суд дозволив забудувати житлом сквер на Горбачевського

Львівська міська рада програла суд щодо забудови житлом скверу на вул. Горбачевського, 19. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

Мерія програла суд із Карпатським відділенням Інституту геофізики НАН України щодо будівництва житла на території скверу на вул. Горбачевського, 19.

«Попри програний суд ми і далі будемо відстоювати облаштування там скверу, зробимо для цього все можливе. Цей сквер для науки і для мешканців, а не для забудови. Ми як і раніше будемо пропонувати Академії наук заміну цієї ділянки на іншу», – написав Андрій Москаленко.

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Нагадаємо, ще у 2015 році Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України отримало містобудівну документацію на зведення 5-поверхового житлового будинку на вул. Горбачевського, 19. Це є територія, яка входить в історичний ареал Львова. Тут знаходиться сквер.

У травні минулого року мерія уже скасовувала цю містобудівну документацію, адже Академія наук, готуючись до будівництва, самовільно зрізала тут дерева. Однак на початку 2020 року Академія наук поновила її через суд. Міська рада подала апеляцію, але тепер програла.

Як писав Львівський портал, сама земельна ділянка на вул. Горбачевсього, 19 належить Карпатському відділенню Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України. Також тут знаходиться пам’ятка архітектури, вілла Захаревича, яка теж є у власності Академії наук як навчальний корпус. Поруч знаходиться сквер. Втім на цій території хочуть звести 5-поверховий житловий будинок нібито для науковців.

Через це будівництво у Львові виник скандал, тож у мерії заявили, що не дадуть зводити житло, натомість тут мали облаштувати сквер та облаштувати громадський простір.

Додамо, у Львові забудовники нерідко прикриваються різними організаціями та установами для того, аби зводити житло. Так, у новозбудованих будинках для них відразу передбачають певну кількість квартир, а решту – продають за ринковими умовами, отримуючи прибуток. Наприклад, на вул. Мечникова, 16, дві багатоповерхівки зводять для розвідників Міністерства оборони України. Будівництво веде компанія «Глобус». Загалом в обох будинках буде 140 квартир, однак для військових виділять лише 22.

Також «Глобус» на вул. Некрасова зводить житло під прикриттям товариства глухих. При цьому членам товариства пообіцяли 15% від загальної площі житлового будинку. Військова прокуратура Західного регіону теж будує житло біля стадіону СКА і на вул. Мечникова. Хто зводить житло і скільки квартир отримають прокурори, не розголошували. А біля Алтайських озер житло будують для працівників «Електрону».

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