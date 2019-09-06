Біля Алтайських озер збудують житло для працівників «Електрону»

Виконавчий комітет міської ради Львова затвердив ДП ПАТ «Концерн-Електрон» – «Навчальний науково-виробничий комплекс «Електрон» містобудівні умови та обмеження на реконструкцію з надбудовою існуючих будівель на вул. Генерала Чупринки, 130 під багатоквартирний житловий будинок для викладацького складу і наукових співробітників. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 6 вересня, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Як йдеться у рішенні, будівництво вестимуть на земельній ділянці площею 1,2 га, цільове призначення якої – для будівництва і обслуговування інших будівель громадської забудови. Зараз на ній розташовані Інститут сталого розвитку імені В. Чорновола Львівської політехніки, а також різні будівлі «Електрону».

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Земельна ділянка розташована в історичному ареалі Львова та входить у зону Г-3 – зону навчальних закладів (допустимий вид забудови – житлові будинки для викладацького складу і наукових співробітників) відповідно до зонінгу Франківського району.

Виконавчий комітет дозволив розбудувати існуючі будівлі «Електрону» на вул. Генерала Чупринки, 130 під багатоквартирний житловий будинок для своїх працівників. При цьому відсоток забудови земельної ділянки становить 34%, гранично допустима висота майбутнього житла – 24,5 м.