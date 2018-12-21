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Військова прокуратура збудує житловий будинок біля СКА

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 21 грудня, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив Військовій прокуратурі Західного регіону містобудівні умови та обмеження на будівництво багатоквартирного житлового будинку із вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на розі вулиць Батуринської, 2 – Клепарівської, 22. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Майбутній житловий будинок призначений для військових та членів їхніх сімей, загалом він матиме 8 поверхів.

Нове житло зводитимуть на земельній ділянці площею 0,12 га, яка розташована відразу біля спорткомплексу СКА. Її цільове призначення – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку; категорія – землі житлової та громадської забудови.

Також ця ділянка належить до зони Ж-3, зони багатоповерхової житлової забудови, і входить до історичного ареалу Львова.

Своїм рішенням виконком дозволив забудувати земельну ділянку на 38%, а також встановив, що висота багатоповерхівки не повинна перевищувати 28 м.

Нагадаємо, нещодавно міськрада погодила Міноборони будівництво житла на вул. Мечнікова. А на вул. Під Голоском житлові будинки зводитиме прокуратура Львівщини.

Також біля СКА збираються будувати підземний паркінг. Ділянку під нього мерія продала за 12 млн грн.

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