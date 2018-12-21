Військова прокуратура збудує житловий будинок біля СКА

Сьогодні, 21 грудня, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив Військовій прокуратурі Західного регіону містобудівні умови та обмеження на будівництво багатоквартирного житлового будинку із вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на розі вулиць Батуринської, 2 – Клепарівської, 22. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Майбутній житловий будинок призначений для військових та членів їхніх сімей, загалом він матиме 8 поверхів.

Нове житло зводитимуть на земельній ділянці площею 0,12 га, яка розташована відразу біля спорткомплексу СКА. Її цільове призначення – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку; категорія – землі житлової та громадської забудови.

Також ця ділянка належить до зони Ж-3, зони багатоповерхової житлової забудови, і входить до історичного ареалу Львова.

Своїм рішенням виконком дозволив забудувати земельну ділянку на 38%, а також встановив, що висота багатоповерхівки не повинна перевищувати 28 м.

Нагадаємо, нещодавно міськрада погодила Міноборони будівництво житла на вул. Мечнікова. А на вул. Під Голоском житлові будинки зводитиме прокуратура Львівщини.

Також біля СКА збираються будувати підземний паркінг. Ділянку під нього мерія продала за 12 млн грн.