Виконком прийняв рішення, яке унеможливлює будівництво на Горбачевського

Сьогодні, 17 травня, виконком Львівської міської ради прийняв рішення «Про скасування наказу директора департаменту містобудування від 20.04. 2015 р № 130». Відтак, будь-яке будівництво на вул. Горбачевського, 19 – заборонено. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

За словами заступника міського голови з питань розвитку ЛМР Андрія Москаленка, територія на вул. Горбачевського, 19 – це історична частина міста, де традиційно був сквер. Проте, цьогоріч там без жодного дозволу у жорсткий спосіб було зрубано дерева.

«Ми мали ряд зустрічей з керівником профільного Інституту академії наук, власністю якого є земельна ділянка. І вони озвучили, що хочуть будувати житло для науковців. Однак, підставничих документів на підтвердження цього вони не змогли надати. Є позиція мешканців щодо збереження цієї території, щоб залишити там сквер з, можливо, функціоналом садочка, освітньої частини», – зазначив Андрій Москаленко.

Як повідомляв Львівський портал, 25 квітня, на черговій сесії міської ради Андрій Садовий пообіцяв, що на вул. Горбачевського , 19 буде виключно парк.

Фото: Львівська міська рада.