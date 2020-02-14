У мерії придумали, як боротись зі скандальним будівництвом на Горбачевського

Щоб унеможливити будівництво житла на вул. Горбачевського, 19, у Львівській міськраді хочуть офіційно створити тут сквер імені Альфреда Захаревича та облаштувати громадський простір. Про це сьогодні, 14 лютого, йшлося під час засідання виконавчого комітету, передає кореспондент Львівського порталу.

Своїм рішенням виконавчий комітет Львівської міськради знову скасував містобудівні умови та обмеження на зведення 5-поверхового житлового будинку на вул. Горбачевсього, 19. Їх отримало Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України ще у 2015 році.

Зазначимо, що у травні минулого року мерія уже скасовувала цю містобудівну документацію, адже Академія наук, готуючись до будівництва, самовільно зрізала тут дерева. Однак нещодавно Академія наук поновила її через суд.

Як розповів заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, зараз міськрада у суді оскаржує повновлення Академії наук цих містобудівних умов та обмежень. Втім для того, щоб унеможливити забудову існуючого скверу на вул. Горбачевсього, 19, виконавчий комітет знову скасовує видану у 2015-му містобудівну документацію.

«У нас було дуже багато перемовин, зустрічей. Ми відверто говорили з Академією наук: якщо це справді житло для науковців, то дайте нам конкретний список осіб, теоретично ми могли б розглядати можливість заміни цієї земельної ділянки на іншу. На жаль, нічого з цього не сталося. Ми також скеровували офіційні листи, на що в Академії наук відповідали, що позиція міської ради зберегти сквер є дивною. Хоча мені здається, що це саме їхня позиція є дивною», – наголосив Андрій Москаленко.

Він також зауважив, що мерія готова підтримувати науковців, але не будівництвом житла в історичному сквері.

«Я спілкувався з багатьма колегами, які казали, щоб ми допомогли Академії наук. Зауважу, що Львів є єдиним містом, який має власну систему дослідників, ми підтримуємо бюджетними коштами проведення конференцій. Але там (в Академії наук, – ред.) нікого не цікавить це, мабуть, науку хочуть розвивати будівництвом житла», – додав Москаленко.

Додамо, що земельна ділянка площею 0,39 га на вул. Горбачевсього, 19, що в історичному ареалі Львова, належить Карпатському відділенню Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України. Також тут знаходиться пам’ятка архітектури – вілла Захаревича, яка теж є у власності Академії наук як навчальний корпус. Поруч є сквер. Втім на цій території хочуть звести 5-поверховий житловий будинок нібито для науковців.

Через це будівництво у Львові виник скандал, тож у мерії заявили, що не дадуть на вул. Горбачевського, 19 зводити житло. Натомість тут мали облаштувати сквер.

Тепер у Львівській міськраді готують внесення змін до зонінгу Франківського району, аби цю територію офіційно відвести під сквер. Йому хочуть присвоїти ім’я відомого львівського архітектора Альфреда Захаревича. Також мерія хоче відновити тут сквер, а віллу відновити, аби проводити різні культурні й наукові заходи.

Зауважимо, що у Львові забудовники нерідко прикриваються різними організаціями та установами для того, аби зводити житло. Так, у новозбудованих будинках для них відразу передбачають певну кількість квартир, а решту – продають за ринковими умовами, отримуючи прибуток. Наприклад, на вул. Мечникова, 16, дві багатоповерхівки зводять для розвідників Міністерства оборони України. Будівництво веде компанія «Глобус». Загалом в обох будинках буде 140 квартир, однак для військових виділять лише 22.

Також «Глобус» на вул. Некрасова зводить житло під прикриттям товариства глухих. При цьому членам товариства пообіцяли 15% від загальної площі житлового будинку.

Військова прокуратура Західного регіону теж будує житло біля стадіону СКА і на вул. Мечникова. Хто зводить житло і скільки квартир отримають прокурори, не розголошували. А біля Алтайських озер житло будують для працівників «Електрону».

Фото: lia.lvivcenter.org, ЛМР