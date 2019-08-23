Військова прокуратура збудує 6-поверхівку на Мечникова

Військова прокуратура Західного регіону збудує для своїх військових житловий багатоквартирний будинок із вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Мечникова, 16-А. Відповідні містобудівні умови та обмеження сьогодні, 23 серпня, затвердив виконавчий комітет міської ради Львова, передає кореспондент Львівського порталу.

Будівництво вестимуть на земельній ділянці площею 0,15 га, яка перебуває у державній власності. Її цільове призначення – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, категорія – землі житлової та громадської забудови.

Також ділянка розташована у зоні малоповерхової житлової забудови і входить в історичний ареал Львова.

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Своїм рішення виконком дозволив забудувати земельну ділянку на 38% та встановив, що висота майбутнього житла не повинна перевищувати 19,6 м.

Як видно з попередньої візуалізації, житловий будинок для військових матиме 5-6 поверхів. Яка саме компанія будуватиме його, наразі невідомо. Про те, скільки саме квартир отримають військові прокурори, теж інформації немає.

Зазначимо, поруч із цим житлом, на вул. Мечникова, 16, дві багатоповерхівки зводять для розвідників Міністерства оборони України. Будівництво веде компанія «Глобус». Загалом в обох будинках буде 140 квартир, однак для військових виділять лише 22.

Як повідомляв Львівський портал, Військова прокуратура Західного регіону також будує житло біля стадіону СКА на розі вул. Батуринської – Клепарівської.