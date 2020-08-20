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Де на Львівщині виявили нових хворих на коронавірус

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 20 серпня на Львівщині лабораторно підтверджено 12 631 випадок коронавірусної інфекції. За останню добу виявили ще 183 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

За вчорашню добу лабораторні центри провели 1595 ПЛР-тестів. Відтак, 183 – позитивні. Залишок проб у холодильнику – 742.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено – у 12631 особи, 344 людини померли (+6 людей). 3551 пацієнт одужав (+101 людина).

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Нові випадки інфікування виявили: Бродівський район – 8: Броди – 5, Збруї – 1, Лучківці – 1, Пониковиця – 1;  Дрогобицький район – 7: Ясениця– Cільна – 2, Моршин – 3, Трускавець – 2;  Жидачівський район – 20: Гніздичів – 3, Жидачів – 7, Журавків – 1, Заріччя – 1, Межиріччя – 1, Покрівці – 1, Рогізно – 2, Тейсарів – 3, Ходорів – 1;  Жовківський район – 4: Дубляни – 1, Думичі – 1, Жовква – 1, Стронятин – 1;  Винники – 2,  Львів – 82;  Миколаївський район – 7: Гірське – 1, Пісочна – 2, Раделичі – 4;  Мостиський район – 1: Мостиська – 1; Перемишлянсикий район – 6: Кимир – 1, Костенів – 1, Перемишляни – 4; Пустомитівський район – 9: Жирівка – 1, Зимна Вода – 3, Новосілка – 1, Пасіки-Зубрицькі – 1, Поршна – 1, Cокільники – 1, Чижиків – 1;  Cамбірський район – 4: Самбір – 3, Блажів – 1;  Сколівський район – 3: Сколе – 3;  Cокальський район – 11: Вербове – 1, Конотопи – 1, Поториця – 1, Реклинець – 2, Сокаль – 6; Cтаросамбірський район – 3: Тернава – 1, Скелівка – 1, Стрільбичі – 1;  Стрийський район – 2: Загірне – 1, Стрий – 1;  Яворівський район – 14: Бірки – 2, Вороців – 1, Добростани – 1, Івано-Франкове – 2, Качмарі – 2, Кожичі – 1, Нагачів – 1, Новояворівськ – 1, Рокитне – 1, Сарни – 1, Шкло – 1.

У стаціонарах області наразі перебувають 1335 хворих:

  • 184 – у Львівській обласній інфекційній лікарні,
  • 174 – в Центрі легеневого здоров’я,
  • 154 – у Львівському обласному госпіталь ветеранів воєн та репресованих,
  • 136 – у ЛШМД,
  • 128 – у Стрийській міській лікарні,
  • 100 – в Стебницькій міській лікарні,
  • 80 – у 8 МКЛ,
  • 73 – у Кам’янка-Бузькій лікарні,
  • 59 – у 1 МКЛ,
  • 56 – у Рудківській лікарні,
  • 50 – Жидачівська ЦРЛ,
  • 36 – у Жовківській ЦРЛ,
  • 34 – у Новояворівській МЛ імені Юрія Липи,
  • 32 – у Сокальська ЦРЛ,
  • 32 – Буська ЦРЛ.
  • 7 – у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ».

Зазначимо, Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Також львівські медики почали фіксувати випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії, викликаної COVID-19.

Нагадаємо, 13 серпня уряд по-новому поділив Україну на карантинні зони. Зокрема, фактично вся Львівщина потрапила у «помаранчеву зону», лише Самбір опинився у «червоній».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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