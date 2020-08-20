Де на Львівщині виявили нових хворих на коронавірус

Станом на ранок 20 серпня на Львівщині лабораторно підтверджено 12 631 випадок коронавірусної інфекції. За останню добу виявили ще 183 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За вчорашню добу лабораторні центри провели 1595 ПЛР-тестів. Відтак, 183 – позитивні. Залишок проб у холодильнику – 742.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено – у 12631 особи, 344 людини померли (+6 людей). 3551 пацієнт одужав (+101 людина).

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Нові випадки інфікування виявили: Бродівський район – 8: Броди – 5, Збруї – 1, Лучківці – 1, Пониковиця – 1; Дрогобицький район – 7: Ясениця– Cільна – 2, Моршин – 3, Трускавець – 2; Жидачівський район – 20: Гніздичів – 3, Жидачів – 7, Журавків – 1, Заріччя – 1, Межиріччя – 1, Покрівці – 1, Рогізно – 2, Тейсарів – 3, Ходорів – 1; Жовківський район – 4: Дубляни – 1, Думичі – 1, Жовква – 1, Стронятин – 1; Винники – 2, Львів – 82; Миколаївський район – 7: Гірське – 1, Пісочна – 2, Раделичі – 4; Мостиський район – 1: Мостиська – 1; Перемишлянсикий район – 6: Кимир – 1, Костенів – 1, Перемишляни – 4; Пустомитівський район – 9: Жирівка – 1, Зимна Вода – 3, Новосілка – 1, Пасіки-Зубрицькі – 1, Поршна – 1, Cокільники – 1, Чижиків – 1; Cамбірський район – 4: Самбір – 3, Блажів – 1; Сколівський район – 3: Сколе – 3; Cокальський район – 11: Вербове – 1, Конотопи – 1, Поториця – 1, Реклинець – 2, Сокаль – 6; Cтаросамбірський район – 3: Тернава – 1, Скелівка – 1, Стрільбичі – 1; Стрийський район – 2: Загірне – 1, Стрий – 1; Яворівський район – 14: Бірки – 2, Вороців – 1, Добростани – 1, Івано-Франкове – 2, Качмарі – 2, Кожичі – 1, Нагачів – 1, Новояворівськ – 1, Рокитне – 1, Сарни – 1, Шкло – 1.

У стаціонарах області наразі перебувають 1335 хворих:

184 – у Львівській обласній інфекційній лікарні,

174 – в Центрі легеневого здоров’я,

154 – у Львівському обласному госпіталь ветеранів воєн та репресованих,

136 – у ЛШМД,

128 – у Стрийській міській лікарні,

100 – в Стебницькій міській лікарні,

80 – у 8 МКЛ,

73 – у Кам’янка-Бузькій лікарні,

59 – у 1 МКЛ,

56 – у Рудківській лікарні,

50 – Жидачівська ЦРЛ,

36 – у Жовківській ЦРЛ,

34 – у Новояворівській МЛ імені Юрія Липи,

32 – у Сокальська ЦРЛ,

32 – Буська ЦРЛ.

7 – у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ».

Зазначимо, Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць – 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Також львівські медики почали фіксувати випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії, викликаної COVID-19.

Нагадаємо, 13 серпня уряд по-новому поділив Україну на карантинні зони. Зокрема, фактично вся Львівщина потрапила у «помаранчеву зону», лише Самбір опинився у «червоній».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.