В Україні за добу виявили 990 нових випадків коронавірусу

Станом на ранок понеділка, 3 серпня, в Україні COVID-19 виявили 73 158 людей. За минулу добу діагноз «коронавірус» підтвердили ще 990 українцям. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Станом на 9:00 год. в Україні 73 158 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу зафіксовано 990 нових хворих.

Від ускладнень COVID-19 померли 1738 людей (+13 за останню добу). Натомість 39 876 пацієнти одужали (+333 за останню добу). Загалом проведено 1 067 006 тестування методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Львівська область — 9921 випадки;

м. Київ — 8554 випадки;

Рівненська область — 6270 випадків;

Чернівецька область — 6143 випадок;

Закарпатська область — 5318 випадків;

Івано-Франківська область — 4914 випадків;

Харківська область —3950 випадки;

Волинська область — 3949 випадків;

Київська область —3845 випадки;

Одеська область — 3482 випадків;

Тернопільська область — 3113 випадків;

Вінницька область —2815 випадків;

Житомирська область — 1948 випадок;

Дніпропетровська область — 1438 випадок;

Хмельницька область — 1189 випадків;

Черкаська область — 954 випадків;

Донецька область — 898 випадків;

Запорізька область — 846 випадки;

Чернігівська область — 900 випадки;

Кіровоградська область — 711 випадків;

Миколаївська область — 642 випадок;

Сумська область — 541 випадків;

Полтавська область — 459 випадків;

Херсонська область — 230 випадків;

Луганська область — 128 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зону . Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

До «помаранчевої» потрапили:Львів, Миколаївський район,Перемишлянський район та Пустомитівський район. До «жовтої» зони належать: Жовківський район, Яворівський район і Кам’яно-бузький район. Решта районів Львівської області віднесли до «зеленої» зони. Відтак з 3 серпня у низці населених пунктів Львівщині відбуватиметься посилення карантину відповідно до зазначених зон.

Варто зауважити, що зі 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. Відразу на наступний день у МОЗ заявили, що Львівська область не готова до пом’якшення карантину. Через кілька днів ситуація із захворюваністю поліпшилась, тому обласна комісія ТЕБ і НС дозволила почати другий етап послаблення карантину.

Нещодавно у ВООЗ заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин. Також 20 липня у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що Львівська область знову не готова послаблювати карантин.

Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Тут захворіли 9921 людина, за останню добу виявили 138 нових хворих.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

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