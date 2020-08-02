У МЗС розповіли, коли Іран виплатить компенсації за катастрофу МАУ

Українська сторона задоволена тим, що Іран готовий виконувати міжнародні зобов’язання щодо катастрофи літака МАУ і виплачувати компенсації родинам загиблих. Про це розповів заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в етері одного з українських телеканалів, передає Громадське.

За його словами, Іран виплатить компенсації сім’ям загиблих в катастрофі українського літака лише після завершення розслідування та притягнення винних до відповідальності.

«Компенсації будуть вираховуватися виключно після того, як Україна отримає повну інформацію про обставини інциденту, побачить з боку Ірану готовність завершити технічне та кримінальне розслідування та притягнення винних до відповідальності», – заявив Єнін.

Він нагадав, що українські органи прокуратури також здійснюють процесуальне керівництво в межах цієї справи. Каже, що наші слідчі й прокурори «намагаються якомога активніше рухатися вперед», водночас без допомоги й сприяння Ірану про це говорити зарано.

«Обіцянки обіцянками, але ми чекаємо конкретної інформації, яка могла б слугувати як докази у кримінальному провадженні», – додав представник МЗС.

Перед цим, 30 липня, офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві заявив, що Іран погодився виплатити компенсацію за збиття біля Тегерана літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України». Суму поки не називають.

Як повідомляв Львівський портал, вранці 8 січня літак Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розбився незабаром після зльоту з Тегерана – столиці Ірану. На борту було 176 людей. Усі вони загинули.

В РНБО зазначили, що на борту літака МАУ було 11 українців. В МЗС опублікували список країн, з яких були пасажири літака.

У МАУ запевняли, що літак Boeing 737 був справним. Натомість іранські слідчі переконували, що літак загорівся ще в повітрі. А канадська розвідка повідомляла, що літак в Ірані збили ракетою «земля – повітря».

10 січня українським експертам надали доступ до «чорних скриньок» літака «Міжнародних авіаліній України», який розбився у Тегерані.

Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що 8 січня збив український пасажирський літак авіакомпанії «МАУ» над Тегераном. Хоча раніше офіційні представники Ірану відкидали звинувачення у збитті літака ракетою.

Своєю чергою Президент Ірану Хасан Рухані заявив, що країна «глибоко шкодує про цю трагічну помилку» і запевнив, що дії військових, які призвели до загибелі українського лайнера, будуть розслідувати.

Згодом стало відомо, що відповідальним за збиття українського літака на початку січня поблизу Тегерана є оператор ракетної системи, який порушив правила дій ведення вогню «без отримання дозволу» у сформованих на той час умовах.

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