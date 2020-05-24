В Ірані назвали винного у збитті українського літака біля Тегерана

Відповідальним за збиття українського літака на початку січня поблизу Тегерана є оператор ракетної системи, який порушив правила дій ведення вогню «без отримання дозволу» у сформованих на той час умовах. Про це заявив колишній іранський законодавець Махмуд Садекі з посиланням на отриману відповідь на його запит від міністра оборони Ірану, бригадного генерала Аміра Хатамі щодо причин катастрофи літака, передає Радіо Свобода.

Садекі повідомив, що надіслав запит міністрові 23 квітня і отримав відповідь лише напередодні.

За його словами, Хатамі повідомив, що оператор ракетної системи звинувачується в тому, що, імовірно, він не спілкувався з командним центром, покладаючись на «нечітку інформацію» від Міністерства оборони, коли ухвалив рішення про запуск ракети.

Махмуд Садекі зазначив, що хотів отримати від міністра оборони Ірану роз’яснення причин «відсутності координації в національній мережі протиповітряної оборони», що призвела до пуску двох ракет по українському пасажирському літаку в небі біля Тегерана.

Ще 4 квітня іранські військові посадовці повідомили, що у справі про збиття українського лайнера затримана одна людина, яка перебуває під слідством.

Як повідомляв Львівський портал, вранці 8 січня літак Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розбився незабаром після зльоту з Тегерана – столиці Ірану. На борту було 176 людей. Усі вони загинули.

В РНБО зазначили, що на борту літака МАУ було 11 українців. В МЗС опублікували список країн, з яких були пасажири літака.

У МАУ запевняли, що літак Boeing 737 був справним. Натомість іранські слідчі переконували, що літак загорівся ще в повітрі. А канадська розвідка повідомляла, що літак в Ірані збили ракетою «земля – повітря».

10 січня українським експертам надали доступ до «чорних скриньок» літака «Міжнародних авіаліній України», який розбився у Тегерані.

Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що 8 січня збив український пасажирський літак авіакомпанії «МАУ» над Тегераном. Хоча раніше офіційні представники Ірану відкидали звинувачення у збитті літака ракетою.

Своєю чергою Президент Ірану Хасан Рухані заявив, що країна «глибоко шкодує про цю трагічну помилку» і запевнив, що дії військових, які призвели до загибелі українського лайнера, будуть розслідувати.