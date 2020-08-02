На Львівщині коронавірус підхопили вже понад 9700 людей

Станом на ранок неділі, 2 серпня, на Львівщині лабораторно підтвердили 9783 випадків інфікуванням коронавірусом. За останню добу захворіло ще 112 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пре службі Львівської міської ради.

За вчорашню добу лабораторні центри провели 934 ПЛР-тести, з них 112 виявилися позитивні. Серед нових хворих 56 – львів’ян. У черзі ще залишаються 1208 проб. Загалом коронавірусну інфекцію на Львівщині виявлено у 9783 осіб. Від ускладнень коронавірусу померло 265 людей. Натомість 2372 пацієнти побороли недугу.

Як Львівському порталу повідомили у Львівській ОДА нові випадки виявили:

Буський район – 1: Красне – 1;

Городоцький район – 2: Великий Любінь – 1, Городок – 1;

Дрогобицький район – 9: Болехівці – 1, Дережичі – 1, Лішня – 1, Опори – 1, Дрогобич – 4, Борислав – 1;

Жидачівський район – 1: Жидачів – 1;

Жовківський район – 2: Дубляни – 1, Мервичі – 1;

Кам’янка-Бузький район – 2: Запитів – 1, Кам’янка-Бузька – 1;

Брюховичі – 1;

Львів – 55;

Миколаївський район – 11: Берездівці – 1, Демня – 1, Дроговиж – 1, Миколаїв – 7, Устя – 1;

Мостиський район – 3: Буців – 1, Малнівська Воля – 1, Судова Вишня – 1;

Перемишлянський район – 2: Дунаїв – 1, Стоки – 1;

Пустомитівський район – 6: Оброшине – 1, Сoкільники – 1, Солонка – 2, Чижиків – 1, Щирець – 1;

Радехівський район – 1: Монастирок-Оглядівський – 1;

Самбірський район – 8: Верхівці – 1, Кульчиці – 1, Ралівка – 1, Рудня – 1, Самбір – 4;

Сколівський район – 1: Тухля – 1;

Стрийський район – 1: Станків – 1;

Турківський район – 1: Турка – 1;

Яворівський район – 4: Новояворівськ – 4.

Найбільше хворих лікуються у Львівській обласній інфекційній лікарні. Зараз у медзакладі перебуває 208 осіб, з них 10 осіб – в реанімації, ще четверо пацієнтів підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 70 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 83 пацієнти, у лікарні швидкої медичної допомоги – 87 пацієнтів.

Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Нагадаємо, 31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зону . Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

До «помаранчевої» потрапили:Львів, Миколаївський район,Перемишлянський район та Пустомитівський район. До «жовтої» зони належать: Жовківський район, Яворівський район і Кам’яно-бузький район. Решта районів Львівської області віднесли до «зеленої» зони. Відтак з 3 серпня у низці населених пунктів Львівщині відбуватиметься посилення карантину відповідно до зазначених зон.

Варто зауважити, що зі 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. Відразу на наступний день у МОЗ заявили, що Львівська область не готова до пом’якшення карантину. Через кілька днів ситуація із захворюваністю поліпшилась, тому обласна комісія ТЕБ і НС дозволила почати другий етап послаблення карантину.

Нещодавно у ВООЗ заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин. Також 20 липня у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що Львівська область знову не готова послаблювати карантин.

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