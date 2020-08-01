Поділ України на зони карантину немає жодного політичного підтексту, – Степанов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевнив, що рішення щодо продовження в Україні адаптивного карантину за новими правилами та розподілення регіонів відповідно до рівня поширення коронавірусної інфекції немає жодного політичного підтексту. Про це інформує пресслужба МОЗ.

За словами міністра, визначення рівня поширення COVID-19 у кожному конкретному регіоні відбувається автоматично без впливу людського фактору.

«Ми чесно говоримо, яка є ситуація в тому чи іншому регіоні. Ми показуємо цифри, у зв’язку з чим потрібно вводити зелений або жовтий, або червоний рівні. В Міністерстві охорони здоров’я немає жодного натяку на політику. Єдиний пріоритет – здоров’я та безпека українців», – сказав Степанов.

Очільник МОЗ не виключає політичних спекуляцій стосовно порядку запровадження протиепідемічних обмежень напередодні місцевих виборів, які заплановані в Україні на 25 жовтня.

«Я розумію, що напередодні виборів певні політичні події будуть у нас відбуватися», – зазначив він.

Максим Степанов підкреслив, що ті чи інші обмеження в регіонах будуть вводитись виключно з урахуванням визначених показників. За його словами, Центральна комісія ТЕБ та НС щоп’ятниці буде аналізувати ситуацію в країні для визначення рівня поширення хвороби в кожній конкретній адміністративно-територіальній одиниці. Перехід регіону з однієї в іншу зону небезпеки можливий за умови погіршення ситуації протягом 5 днів поспіль.

Нагадаємо, 31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зону . Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

До «помаранчевої» потрапили:Львів, Миколаївський район,Перемишлянський район та Пустомитівський район. До «жовтої» зони належать: Жовківський район, Яворівський район і Кам’яно-бузький район. Решта районів Львівської області віднесли до «зеленої» зони. Відтак з 3 серпня у низці населених пунктів Львівщині відбуватиметься посилення карантину відповідно до зазначених зон.

Варто зауважити, що зі 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. Відразу на наступний день у МОЗ заявили, що Львівська область не готова до пом’якшення карантину. Через кілька днів ситуація із захворюваністю поліпшилась, тому обласна комісія ТЕБ і НС дозволила почати другий етап послаблення карантину.

Нещодавно у ВООЗ заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин. Також 20 липня у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що Львівська область знову не готова послаблювати карантин.

Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Тут захворіли 9671 людина, за останню добу виявили 145 нових хворих.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

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