У дев’ятьох районах Львівської області не виявили нових хворих на COVID-19

Коронавірус діагностували у 8832 мешканця Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у дев’ятьох районах та у двох містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.
Коронавірус на Львівщині підхопили 8832 людини. Протягом останньої доби лабораторії зробили 761 ПЛР-тест, із яких позитивними виявились 130, тобто 17% із кількості проведених досліджень.
Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 4403 пацієнти, на другому місці йде Пустомитівщина – 798 пацієнтів, слідом йдуть Яворівський (673) і Жовківський райони (463).
Натомість найменше хворіють у Моршині, Бориславі, а також у Старосамбірському районі, Трускавці, Стебнику і Новому Роздолі.
При цьому за останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у дев’ятьох районах області, у Новому Роздолі і Моршині. Ще у сімох районах та містах зафіксували по одному-два хворих.
COVID-19 виявили у мешканців:
- м. Львів – 4403 (+50),
- Пустомитівський район – 798 (+4),
- Яворівський район – 673 (0);
- Жовківський район – 463 (+2),
- Миколаївський район – 343 (+5),
- Кам’янка-Бузький район – 314 (+1),
- Городоцький район – 258 (+4),
- Сокальський район – 191 (0),
- Перемишлянський район – 142 (0),
- м. Дрогобич – 135 (+23),
- м. Червоноград – 105 (+1),
- Жидачівський район – 95 (0),
- Мостиський район – 93 (+4),
- Золочівський район – 90 (+3),
- Турківський район – 82 (0),
- м. Стрий – 7 (+3),
- м. Самбір – 70 (+2),
- Буський район – 68 (+1),
- Бродівський район – 63 (0),
- Стрийський район – 63 (+1),
- Дрогобицький район – 56 (+8),
- Самбірський район – 56 (0),
- Сколівський район – 37 (0),
- Радехівський район – 30 (0),
- м. Новий Розділ – 26 (0),
- м. Стебник – 26 (+4),
- м. Трускавець – 25 (+5),
- Старосамбірський район – 23 (+2),
- м. Борислав – 21 (+6),
- м. Моршин – 7 (0).
Нагадаємо, Львівщина вже більше місяця є лідером за рівнем захворюваності в Україні. Тут заразилися 8702 мешканці, за останню добу виявили 114 нових хворих. У лікарнях перебувають 966 пацієнтів.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.
Через високу захворюваність на Львівщині МОЗ анонсувало кадрові зміни у департаменті охорони здоров’я ЛОДА.
Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
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Наталя Дуляба