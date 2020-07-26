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У дев’ятьох районах Львівської області не виявили нових хворих на COVID-19

Наталя Дуляба

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Коронавірус діагностували у 8832 мешканця Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у дев’ятьох районах та у двох містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

 

Коронавірус на Львівщині підхопили 8832 людини. Протягом останньої доби лабораторії зробили 761 ПЛР-тест, із яких позитивними виявились 130, тобто 17% із кількості проведених досліджень.

Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 4403 пацієнти, на другому місці йде Пустомитівщина – 798 пацієнтів, слідом йдуть Яворівський (673) і Жовківський райони (463).

Натомість найменше хворіють у Моршині, Бориславі, а також у Старосамбірському районі, Трускавці, Стебнику і Новому Роздолі.

При цьому за останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у дев’ятьох районах області, у Новому Роздолі і Моршині. Ще у сімох районах та містах зафіксували по одному-два хворих.

COVID-19 виявили у мешканців:

  • м. Львів – 4403 (+50),
  • Пустомитівський район – 798 (+4),
  • Яворівський район 673 (0);
  • Жовківський район – 463 (+2),
  • Миколаївський район – 343 (+5),
  • Кам’янка-Бузький район – 314 (+1),
  • Городоцький район – 258 (+4),
  • Сокальський район – 191 (0),
  • Перемишлянський район – 142 (0),
  • м. Дрогобич – 135 (+23),
  • м. Червоноград – 105 (+1),
  • Жидачівський район – 95 (0),
  • Мостиський район – 93 (+4),
  • Золочівський район – 90 (+3),
  • Турківський район – 82 (0),
  • м. Стрий – 7 (+3),
  • м. Самбір – 70 (+2),
  • Буський район – 68 (+1),
  • Бродівський район – 63 (0),
  • Стрийський район – 63 (+1),
  • Дрогобицький район – 56 (+8),
  • Самбірський район – 56 (0),
  • Сколівський район – 37 (0),
  • Радехівський район – 30 (0),
  • м. Новий Розділ – 26 (0),
  • м. Стебник – 26 (+4),
  • м. Трускавець – 25 (+5),
  • Старосамбірський район – 23 (+2),
  • м. Борислав – 21 (+6),
  • м. Моршин – 7 (0).

Нагадаємо, Львівщина вже більше місяця є лідером за рівнем захворюваності в Україні. Тут заразилися 8702 мешканці, за останню добу виявили 114 нових хворих. У лікарнях перебувають 966 пацієнтів.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високу захворюваність на Львівщині МОЗ анонсувало кадрові зміни у департаменті охорони здоров’я ЛОДА.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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