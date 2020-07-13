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У МОЗ розповіли, на що витратять 1,26 млрд грн, виділені на екстрену медичну допомогу

Ольга Денисяка

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Виділені урядом на екстрену медичну допомогу 1,26 мільярда гривень планують витратити на підвищення зарплат медпрацівників і на зміцнення матеріально-технічної бази. Про це під час брифінгу 13 липня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

 

19 червня було прийнято рішення уряду щодо підвищення медичного тарифу на екстрену медичну допомогу: тариф збільшено на 40%. До кінця року на екстрену медичну допомогу буде виділено 1 млрд 260 млн гривень.

«За рахунок цих коштів має бути підвищена заробітна плата працівникам екстреної допомоги та зміцнена матеріально-технічна база екстреної допомоги. Також цього року 922 млн буде витрачено на придбання 400 машин екстреної допомоги», – заявив міністр.

Водночас він зауважив, що гроші будуть виділені на навчально-тренувальні центри, аби бригади могли постійно вдосконалювати свої навички. Окрім того, з 1 вересня МОЗ передбачило підвищення заробітної плати всім медичним працівникам вторинної, третинної медичної допомоги, в тому числі й працівникам екстреної допомоги.

Як писав Львівський портал, із 1 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи, який охопив лікарні всіх рівнів і медичні центри. Тепер Нацслужба здоров’я (НСЗУ) почала платити конкретній лікарні за визначені послуги, надані пацієнтам, тобто гроші «пішли» за пацієнтом, як це вже є у поліклініках та амбулаторіях.

При цьому українці більше не є прив’язаними до конкретної лікарні, вони можуть самостійно обирати медзаклад, де захочуть зробити операцію чи пройти консультацію у вузькопрофільного спеціаліста. Пацієнт отримує гарантований перелік послуг, які будуть безкоштовними. Про всі деталі другого етапу медреформи та нюанси, які має знати кожен, читайте у статті «Безкоштовні пологи, лікування інфаркту та інсульту: все, що треба знати пацієнтам».

За перший місяць нового фінансування лікарні Львівщини отримали 300 млн грн. Область стала третьою в Україні, якій перерахували одну з найбільших сум на лікування пацієнтів.

Зазначимо, що одним з перших на брак фінансування поскаржився Центр легеневого здоров’я у Львові. Там заявили, що коштів, які виділяє Нацслужба здоров’я України на оплату медпослуг, навіть не вистачає на зарплату працівникам.

Своєю чергою в НСЗУ заявили, що знають про те, що кожна лікарня чи медичний центр отримують різне фінансування. Але кажуть, що кошти від НСЗУ за надані медпослуги – не панацея. І відповідальність за необхідне фінансування лікарні також лежить на місцевій владі.

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