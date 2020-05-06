Лікарні Львівщини на своїх пацієнтів у квітні отримали 300 млн грн. Розподіл коштів

З 1 квітня в Україні розпочався другий етап медичної реформи, який передбачає зміну фінансування лікарень і медичних центрів. Такі медзаклади тепер отримують кошти за надані пацієнтам послуги від Нацслужби здоров’я. Львівщина стала третьою областю в Україні, яка за місяць отримала одну з найбільших сум на лікування хворих, – понад 300 мільйонів гривень. Львівський портал розповідає, скільки саме грошей дісталося медзакладам Львова та області.

Донедавна обсяг фінансування кожної лікарні вираховували, зважаючи на кількість ліжкомісць, ставок, приміщень та низки інших чинників, тому медзаклади по Україні отримували різні суми, які здебільшого не залежали від рівня наданих послуг. Тепер ж гроші скеровують безпосередньо на лікування кожного пацієнта.

Так, із 1 квітня Нацслужба здоров’я (НСЗУ) почала платити конкретній лікарні за визначені послуги, надані пацієнтам. Такий механізм запустили ще у 2018 році у поліклініках та амбулаторіях, а тепер перенесли його на медзаклади вищого рівня.

Всі лікарні і медичні центри, перетворившись у комунальні некомерційні підприємства, отримують ту суму, яка залежить від наданих послуг пацієнтам. Це означає, що якщо вам потрібно проконсультуватись у вузькопрофільного спеціаліста (кардіолога, уролога чи іншого) або ж зробити планову операцію, все це оплачує НСЗУ.

Крім того, що українці отримують гарантований пакет безкоштовних послуг, вони вже більше не є при’язані до конкретної лікарні.

«Нацслужба здоров’я України перераховує кошти відразу на рахунок кожної лікарні, з якою підписаний контракт. Розпорядником цих коштів є головний лікар, який і приймає рішення щодо їхнього подальшого розподілу. Важливо, що у цій схемі немає жодних посередників між НСЗУ і медзакладом. Є прямий контракт, тому гроші відразу надходять на рахунок медичного закладу», – розповіла Львівському порталу очільниця НСЗУ Оксана Мовчан.

За її словами, НСЗУ уклала договори з 1645 спеціалізованими медзакладами в Україні, 65 із них – це приватні і ФОПи. За цими договорами протягом квітня виплачено вже понад 5,6 млрд грн.

«Варто зауважити, що майже 1000 медзакладів тепер отримали значно більше коштів, ніж це було раніше, коли фінансування відбувалось у межах медичної субвенції», – наголосила Оксана Мовчан.

Львівщина стала третьою областю в Україні, яка протягом першого місяця, відколи стартував другий етап медреформи, отримала найбільше коштів на лікування хворих.

На території області функціонують 104 комунальні заклади, які надають спеціалізовану медичну допомогу, і 2 приватні. Всі вони вже підписали контракти із НСЗУ і в квітні їм перерахували трохи більше 301 млн грн.

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Найбільше коштів на лікування пацієнтів отримав Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф («швидка») – 29,5 млн грн. Друге місце зайняла обласна клінічна лікарня – 23,7 млн грн, третє місце – лікарня швидкої допомоги у Львові (17,4 млн грн), а четверте – онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр (11,1 млн грн).

Решта лікарень і медцентрів протягом квітня мали від 9 млн грн до декілька тисяч грн. Так, лікарня у селі Магерів Жовківського району отримала від НСЗУ 4 640 грн, лікарня у селі Заболотці Бродівського району – лише 1 340 грн. Ще майже чотирьом десяткам медзакладів на Львівщині дісталося менше 1 млн грн.

Директорка департаменту Національної служби здоров’я України Західного регіону Мар’яна Возниця розповідає, що на медзаклади «вторинки» на Львівщині до кінця 2020 року передбачили 3,17 млрд грн. При цьому вона зауважує, що завдяки медреформі деякі лікарні вже зуміли збільшити своє фінансування майже вдвічі.

«Є Турківська центральна районна лікарня, яка розташована у далекому гірському районі області. І якщо порівнювати з медичною субвенцією, яку медзаклади отримували ще торік, тепер ця лікарня отримала на 49% більше коштів.Також Новояворівська районна лікарня ім. Юрія Липи порівняно з минулим роком вийшла у +35%. Тобто є заклади, які тепер отримали значно більше фінансування, адже перейшли на формат оплати за надані пацієнту послуги. Ми віримо, що така тендеція з часом буде лише збільшуватися», – підкреслила Мар’яна Возниця.

Зазначимо, що кожному контракті, які підписує лікарня з Нацслужбою здоров’я України, є чітко прописані медпослуги, які оплачує НСЗУ. Кожна із них має свій тариф. Наприклад, за лікування інсульту медзаклад отримуватиме 19 332 грн, інфаркту – 16 001 грн, за пологи – 8 136 грн, за неонатальну допомогу новонародженим – від 26 087 грн і вище. Всі ці напрямки медичної допомоги, а також ендоскопічні дослідження для раннього виявлення онкозахворювань у 2020 році є пріоритетними. Це означає, що за них НСЗУ платитиме лікарням підвищений тариф.

Якщо ви потрапите у лікарню, яка уклала контракт із НСЗУ, або прийдете до лікаря і вам скажуть платити за лікування, обстеження чи певну процедуру, яку оплачує НСЗУ, то відразу телефонуйте на гарячу лінію Нацслужби здоров’я за номером 17-66 (дзвінки безкоштовні).

Всі деталі про другий етап медичної реформи читайте у матеріалі Львівського порталу «Безкоштовні пологи, лікування інфаркту та інсульту: все, що треба знати пацієнтам».