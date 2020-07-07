Кінотеатри, театри та дитячі садочки Львова можуть незабаром відкрити

У Львові планують послаблювати карантинні обмеження, якщо ситуація із захворюваністю на COVID-19 покращуватиметься. Відтак у місті впродовж тижня перевірятимуть на готовність до відкриття кінотеатри, театри, дитячі садочки, спортивні школи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Сьогодні провели міську комісію ТЕБ і НС, під час якої епідеміологи повідомили, що захворювання на COVID-19 у Львові йде на спад. Відтак карантин у місті можуть послабити.

«Якщо ситуація буде покращуватись, то ми зможемо послабити карантинні обмеження.Комісія прийняла рішення впродовж тижня перевірити на готовність до відкриття кінотеатрів, театрів, концертних майданчиків, дитячих садочків та спортивних шкіл. Також це стосується організації та проведення заходів з дотриманням дистанції – 1 особа на 5 м². Звичайно, працювати вони зможуть лише з дотриманням усіх карантинних вимог. Фізична дистанція та засоби захисту залишаються в пріоритеті для кожного», – повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Як відомо, 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. Від сьогодні в області свою роботу відновили готелі, заклади громадського харчування, спортзали і фітнес-центри. Також з 7 липня в області дозволили проводити масові релігійні заходи.

У міській раді поінформували, що на засіданні міської комісії ухвалили аналогічне рішення про послаблення карантинних заходів у Львові.

«Раніше, якщо йшлося про заклади харчування, то у них могло перебувати до 10 осіб одночасно, або ж, якщо йшлось про спортивний зал чи фітнес-центр, то там також було обмеження у кількості людей, що могли там перебувати у приміщенні. Тепер ці обмеження зняті і ці заклади мають повне право функціонувати», – зазначила заступниця міського голови, очільниця штабу з питань протидії коронавірусу Галина Слічна.

Нагадаємо, Львівщина вже три тижні є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Станом на ранок вівторка, 7 липня, на Львівщині коронавірус лабораторно підтвердили у 6445 людей. За останню добу виявили 144 нових хворих.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Незважаючи на невтішну ситуацію із захворюваністю, у середині червня у Львівській ОДА запевняли, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає. Водночас уже тоді в обласній інфекційній лікарні практично не було вільних місць.

Наприкінці червня у ЛОДА заявили, що лікарні заповнені хворими на 42%. Тепер цей показник зріс до 44%. Із детальним переліком лікарень області, куди госпіталізовують хворих на коронавірус, можна ознайомитися за цим посиланням.

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