На Львівщині COVID-19 підхопили вже понад сім тисяч осіб

У Львівській області станом на ранок 12 липня підтверджено 7003 випадки інфікування коронавірусом. За минулу добу виявили 121 новий випадок COVID-19 у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 7003 осіб, 183 людини померла. 1057 пацієнтів одужало.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 518 ПЛР-тестів, з них – 121 позитивний. Серед яких львів`ян – 49. Загалом в роботу взяли 400 проб, залишок у холодильнику – 253 проби.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 6590 осіб, госпіталізовані – 1210, на амбулаторному лікуванні – 5380 осіб, виписані – 1025 осіб. Зараз у лікарні перебуває 172 особи, з них в реанімації – 4 особи, на апаратні ШВЛ – 3 особи.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 64 пацієнти, у 1-ій міській клінічній лікарні – 60 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги – 74 пацієнти.

Нагадаємо, що 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. В області свою роботу відновили готелі, заклади громадського харчування, спортзали і фітнес-центри. Також з 7 липня в області дозволили проводити масові релігійні заходи.

Міська комісія з питань ТЕБ і НС ухвалила аналогічне рішення щодо послаблення карантину і дозволила роботу кафе та фітнес-центрів без обмеження кількості відвідувачів.

Також Львівський портал інформував, що станом на ранок 10 липня у області коронавірус йде на спад: за останню добу було зафіксовано 82 нових випадки інфікування. Втім станом на 11 липня знову зафіксували збільшення: ще 119 нових хворих на COVID-19 .

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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