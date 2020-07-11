Шахтарям «Львіввугілля» боргують 16 млн зарплати

Міністерство енергетики України повідомило про ситуацію із заборгованою зарплатою шахтарів. Загалом мова йде про майже 225 млн грн. Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

«Заборгованість із заробітної плати перед шахтарями державних шахт, яку можна виплатити за рахунок бюджетних коштів, повністю погашено. На даний момент залишилася заборгованість із зарплати перед державними вугледобувними підприємствами, яку можна погасити лише за рахунок коштів, отриманих від реалізації вугільної продукції», – зазначають у Міненергетики.

Зарплату боргують працівникам 9 шахт. Що стосується «Львіввугілля», то тут борг становить 16 млн 127 тис. грн.

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Нагадаємо, працівникам ДП «Львіввугілля» регулярно затримують зарплату. Наприклад, торік платню за травень їм видавали ще в середині липня, за червень – на початку серпня, а за вересень – наприкінці жовтня.

Через це шахтарі Львівщини регулярно перекривають дороги і влаштовують пікети. Востаннє масову акцію протесту вони планували провести у Львові торік у листопаді. Втім на рахунки ДП «Львіввугілля» таки надіслали 225,5 млн грн на погашення заборгованості із зарплат. Тому гірники свій пікет вирішили скасувати.

Згодом борг знову збільшився, тож шахтарі переймались, що не матимуть грошей на Новий рік і Різдво. А наприкінці січня гірники навіть оголосили голодування у приміщенні Львівської ОДА.

Станом на початок лютого шахтарям ДП «Львіввугілля» боргували 175 мільйонів гривень зарплати. 6 лютого у Червоноград на шахту «Межирічанську» приїжджав президент України Володимир Зеленський, який пообіцяв виплатити всі борги із зарплати до кінця лютого. Детальніше про те, як пройшла зустріч гаранта із гірниками, які по три місяці не бачать зарплат, читайте за цим посиланням.

Водночас у Львівській ОДА станом на кінець травня інформували, що гірники отримали всю зарплату за березень, за квітень – більше половини.

Втім у червні шахтарі знову вийшли на пікет у Львові із вимогою повернути їм заборговану зарплату за 4 місяці.

Про нелегку працю шахтарів читайте у репортажі Львівського порталу «Шахтарський Червоноград. 500 метрів під землею».

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