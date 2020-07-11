Коронавірус на Львівщині: виявлено 119 нових випадків

Станом на ранок 11 липня на Львівщині підтверджено 6882 випадки інфікування коронавірусом. Минулої доби виявлено 119 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 6882 осіб, 181 людина померла, 1009 пацієнтів одужало.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1097 ПЛР-тестів, з них – 119 позитивні. Із яких львів`ян – 57. Загалом в роботу взяли 490 проб, залишок у холодильнику – 457 проб.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 6557 осіб, госпіталізовані – 1194, на амбулаторному лікуванні – 5363 особи, виписані – 1024 особи. Зараз у лікарні перебуває 158 осіб, з них в реанімації – 4 особи, на апаратні ШВЛ – 3 особи.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 62 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 61 пацієнт, у лікарні швидкої медичної допомоги – 74 пацієнти.

Нагадаємо, що 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. В області свою роботу відновили готелі, заклади громадського харчування, спортзали і фітнес-центри. Також з 7 липня в області дозволили проводити масові релігійні заходи.

При цьому Львівщина вже кілька тижнів є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Міська комісія з питань ТЕБ і НС ухвалила аналогічне рішення щодо послаблення карантину і дозволила роботу кафе та фітнес-центрів без обмеження кількості відвідувачів.

Також Львівський портал інформував, що станом на ранок 10 липня у області коронавірус йде на спад: за останню добу було зафіксовано 82 нових випадки інфікування.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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