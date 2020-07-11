ОСТАННІ НОВИНИ

Коронавірус на Львівщині: виявлено 119 нових випадків

Соломія Головіна

|

Станом на ранок 11 липня на Львівщині підтверджено 6882 випадки інфікування коронавірусом. Минулої доби виявлено 119 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 6882 осіб, 181 людина померла, 1009 пацієнтів одужало.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1097 ПЛР-тестів, з них – 119 позитивні. Із яких львів`ян  – 57. Загалом в роботу взяли 490 проб, залишок у холодильнику – 457 проб.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 6557 осіб, госпіталізовані – 1194, на амбулаторному лікуванні – 5363 особи, виписані – 1024 особи. Зараз у лікарні перебуває 158 осіб, з них в реанімації – 4 особи, на апаратні ШВЛ – 3 особи.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 62 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 61 пацієнт, у лікарні швидкої медичної допомоги – 74 пацієнти.

Нагадаємо, що 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. В області свою роботу відновили готелі, заклади громадського харчування, спортзали і фітнес-центри. Також з 7 липня в області дозволили проводити масові релігійні заходи.

При цьому Львівщина вже кілька тижнів є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Міська комісія з питань ТЕБ і НС ухвалила аналогічне рішення щодо послаблення карантину і дозволила роботу кафе та фітнес-центрів без обмеження кількості відвідувачів.

Також Львівський портал інформував, що станом на ранок 10 липня у області коронавірус йде на спад: за останню добу було зафіксовано 82 нових випадки інфікування.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?
Вероніка РОЙ
Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?

Коронавірус вніс свої корективи у звичне життя кожної людини. У цей непростий час зміни торкнулися і освітньої сфери. З ...

Безкоштовний громадський транспорт: досвід 110 міст. Як це врятує Львів від заторів
Ігор ВАСЮНИК
Безкоштовний громадський транспорт: досвід 110 міст. Як це врятує Львів від заторів

Ціль – якісний громадський транспорт і Львів без заторів....

Місцеві вибори-2020. Перспективи, прогнози, національний та регіональний вимір
Юрій КМІТЬ для Львівського порталу
Місцеві вибори-2020. Перспективи, прогнози, національний та регіональний вимір

Через чотири місяці в Україні пройдуть чергові місцеві вибори, підготовка до яких – явна чи неявна – розпочалася в усіх ...

Як патріотичний бізнес допомагає мешканцям західних областей пережити стихійне лихо
Анастасія ПИЖ
Як патріотичний бізнес допомагає мешканцям західних областей пережити стихійне лихо

Компанія «АТБ» оперативно долучилася до підтримки мешканців західних областей, які цього літа зазнали потужного удару ру...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...