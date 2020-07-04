У мерії спростували інформацію про заповненість лікарень Львова на 95%

У Львівській міськраді спростували поширену днем раніше інформацію про те, що медустанови міста, які приймають хворих на коронавірус, заповнені на 95%. За оновленими даними, станом на ранок суботи, 4 липня, заповненість п’яти таких лікарень становить 23,9%, передає Львівський портал.

Зранку 4 липня пресслужба міськради Львова повідомила, що хворих на коронавірус приймають п’ять міських лікарень – це 1-ша міська клінічна лікарня, 4-та та 5-та лікарні, 8-ма лікарня та лікарня швидкої медичної допомоги.

Загалом у цих госпітальних базах виділено 920 ліжкомісць для лікування хворих із коронавірусною інфекцією і станом сьогодні на ранок наповненість лікарень становить 23,9%.

«У 1-ій міській клінічній лікарні перебуває 76 пацієнтів, а лікарня може прийняти 170 осіб, у 8-ій міській клінічній лікарні – 70 пацієнтів, а лікарня готова прийняти 250 осіб, у міській лікарні швидкої медичної допомоги – 74 особи станом на ранок, а потужність лікарні для лікування коронавірусних хворих – 300 ліжкомісць. Ще 150 місць є у 5-тій лікарні та 50 місць – у 4-ій лікарні», – йдеться в повідомленні мерії.

Зазначимо, що вчора, 3 липня, у міськраді повідомляли, що до медустанов щодня госпіталізовують дуже багато хворих і лікарні, які приймають пацієнтів з COVID-19, вже заповнені на 95%.

Як повідомляв Львівський портал, незважаючи на невтішну ситуацію із захворюваністю, у середині червня у Львівській ОДА запевняли, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає. Водночас уже тоді в обласній інфекційній лікарні практично не було вільних місць.

Наприкінці червня у ЛОДА заявили, що лікарні заповнені хворими на 42%. Тепер цей показник зріс до 44%. Із детальним переліком лікарень області, куди госпіталізовують хворих на коронавірус, можна ознайомитися за цим посиланням.

Заступник директора обласної інфекційної лікарні нещодавно розповідав Львівському порталу про те, що у медзакладі побільшало госпіталізованих хворих у важкому стані. Через це лікування займає близько місяця, а в реанімації – цілих три. Також медик зауважував, що коронавірус суттєво змінився, і тепер пневмонія може розвинутись за лічені дні та навіть безсимптомно.

Нагадаємо, станом на ранок суботи, 4 липня, коронавірус підхопили 6059 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 177 нових хворих.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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