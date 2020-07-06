Як засмагати без шкоди для здоров’я: поради фахівців

Для більшості українців відпочинок на пляжах поєднується з прийняттям сонячних ванн та засмагою. Втім такий процес може нести як позитивний, так і негативний результат для здоров’я. Про те, як правильно засмагати розповіли у Львівському обласному центрі громадського здоров’я.

Чи шкідлива засмага?

Сама засмага – це реакція шкіри на ультрафіолетове випромінювання, яке починається із запалення. Перш ніж потемніти, шкіра рожевіє або червоніє. При запаленні більш високого ступеня з’являється сонячний опік, а разом з ним пухирці й пігментні плями.

Під впливом сонячних променів може розвинутись фотодерматоз (сонячний дерматит). Його симптоми: почервоніння і запалення шкіри, жар, свербіж, біль в області почервоніння, загальна слабкість, головний біль, безсоння, втрата апетиту.

Але засмага необхідна для утворення вітаміну D. Тільки під час прийому сонячних ванн, у людини виробляється найважливіший вітамін D, нестача якого може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям. Наприклад, ламкості кісток, порушення сну, депресії. Вітамін D також можна отримати вживаючи рибу, водорості, риб’ячий жир, сир, вершкове масло.

Засмагання може призвести до опіків І-ІІІ ступенів. У такому випадку погіршується загальний стан організму, а сильні опіки можуть призвести навіть до омертвіння шкіри.

Якщо сонячний опік проявляється тільки почервонінням шкіри, можна обробити пошкоджену ділянку термальною водою з подальшим нанесенням засобів на основі пантенолу. Якщо після опіку сформувалися пухирці необхідно звернутися за допомогою до лікаря-дерматолога в медичний заклад.

Сонячні опіки, отримані в дорослому віці, підвищують ризик розвитку раку шкіри. Виходить, сама по собі засмага безпечна, проте вона, як правило, проходить через стадію сонячного опіку, а опіки, безсумнівно, дуже шкідливі.

Кому засмаги заборонено?

Людям похилого віку, маленьким дітям, гіпертонікам, алергікам, вагітним, тим, хто страждає від новоутворень, меланом, захворювань ендокринної системи взагалі не можна засмагати.

Також у зоні ризику – люди зі світлою шкірою, з великою кількістю родимок на тілі або наявністю чотирьох і більше родимок діаметром від 6 мм; ті, хто в дитинстві кілька разів згорав на сонці, люди, в чиїх сім’ях у одного з прямих родичів була діагностована меланома.

Як правильно засмагати?

Найкраще приймати сонячні ванни з 8.00 до 11.00 та з 16.00 до 19.00. Це безпечний час для того, щоб поступово засмагнути і при цьому не згоріти.

Найбільше шансів згоріти — в обід, коли сонячні промені особливо сильні. Тому, якщо саме в цей час ви опинились на пляжі, безпечніше буде розташуватись в тіні або під парасолькою.

Користуйтеся сонцезахисним кремом зі ступенем захисту SPF30 та фільтрами променів UVA та UVB.

Не покладайтеся тільки на сонцезахисний крем. Він зменшує частку променів, що потрапляють на шкіру, але не повністю. Що довше ви під сонцем, то сильніша шкода. Тому носіть закритий одяг, капелюхи і .

Пийте більше рідини, щоб уникнути зневоднення організму.

Під час загоряння не можна спати і не рекомендується читати. Коли ви засмагаєте, змінюйте положення тіла кожних 10 — 15 хвилин, та робіть це не довше, ніж 1 годину. Якщо після засмаги ваша шкіра почервоніла, змастіть її спеціальним кремом або сметаною. Як тільки почервоніння зійде, можете знову засмагати.

Також від прямих сонячних променів варто оберігати дітей до 3-річного віку. Навіть якщо дитина перебуває в тіні, слід наносити кожні 2 години на шкіру малюка сонцезахисний крем.

Вода виконує функцію лінзи — підсилює сонячне світло. Особливо легко згоріти, якщо залишатися на сонці відразу ж після купання. Тоді вода утворює на шкірі маленькі лінзочки, які підвищують можливість отримання сонячного опіку.

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