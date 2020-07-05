На Бущині на самоізоляцію відправили усіх працівників сільради

У працівниці сільської ради Новосілок, що в Буському районі Львівщині, виявили коронавірусну інфекцію. Відтак на карантин відправили весь штат. Про це повідомляє Буський медіа портал з посиланням на керівника районного штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій Богдана Гринишина.

«Новосілківська сільська рада має у своєму штаті чотирьох працівників. Одна з них, жінка 1963 року народження, захворіла (ймовірно, від сина, який приїжджав зі Львова) і знаходиться на лікуванні у КНП «Восьма клінічна лікарня міста Львова» з підтвердженим діагнозом COVID-19, а решта працівників – відправлені на самоізоляцію», – заявив Богдан Гринишин.

За словами посадовця, у будинку хворої мешкає три сім’ї. COVID-19 лабораторно підтверджено у п’яти осіб. Крім того, шестеро людей перебувають на самоізоляції. Серед них – діти.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 5 липня коронавірус підхопили 6197 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 138 нових хворих.

Нагадаємо, Львівщина є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих у Львівській області виникло через велику кількість проведених тестів.

Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Незважаючи на невтішну ситуацію із захворюваністю, у середині червня у Львівській ОДА запевняли, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає. Водночас уже тоді в обласній інфекційній лікарні практично не було вільних місць.

Наприкінці червня у ЛОДА заявили, що лікарні заповнені хворими на 42%. Тепер цей показник зріс до 44%. Із детальним переліком лікарень області, куди госпіталізовують хворих на коронавірус, можна ознайомитися за цим посиланням.

Заступник директора обласної інфекційної лікарні нещодавно розповідав Львівському порталу про те, що у медзакладі побільшало госпіталізованих хворих у важкому стані. Через це лікування займає близько місяця, а в реанімації – цілих три. Також медик зауважував, що коронавірус суттєво змінився, і тепер пневмонія може розвинутись за лічені дні та навіть безсимптомно.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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