В Україні – 914 нових випадків коронавірусу за добу

Станом на ранок 4 липня в Україні коронавірусом заразилися 47 677 людей. За останню добу виявили 914 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Коронавірусну інфекцію лабораторно підтвердили у 47 677 людей, за останню добу діагноз встановили 914 хворим.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 1227 людей, одужали 21 155 українців.

Наразі коронавірусну хворобу виявили:

Львівська область — 6059 (890 одужали);

м. Київ — 5465 (1769 одужали);

Чернівецька область — 4972 (2120 одужали);

Рівненська область — 4041 (2016 одужали);

Закарпатська область — 3214 (999 одужали);

Київська область — 2747 (1503 одужали);

Волинська область — 2663 (801 одужали);

Івано-Франківська область — 2598 (1129 одужали);

Харківська область — 2311 (1188 одужали);

Тернопільська область — 2025 (1230 одужали);

Вінницька область — 1936 (1296 одужали);

Одеська область — 1835 (822 одужали);

Житомирська область — 1447 (950 одужали);

Дніпропетровська область — 1110 (959 одужали);

Хмельницька область — 828 (589 одужали);

Кіровоградська область — 657 (559 одужали);

Черкаська область — 657 (517 одужали);

Донецька область — 599 (173 одужали);

Запорізька область — 588 (444 одужали);

Чернігівська область — 560 (145 одужали);

Миколаївська область — 455 (293 одужали);

Полтавська область — 322 (274 одужали);

Сумська область — 308 (247 одужали);

Херсонська область — 196 (181 одужали);

Луганська область — 84 (61 одужав).

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Зазначимо, наприкінці червня в уряді заявили, що в Україні почалася друга хвиля COVID-19. Наша держава зараз є другою в Європі за рівнем захворюваності.

Львівська область є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих на Львівщині виникло через велику кількість проведених тестів.

Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Незважаючи на невтішну ситуацію із захворюваністю, у середині червня у Львівській ОДА запевняли, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає. Водночас уже тоді в обласній інфекційній лікарні практично не було вільних місць.

Наприкінці червня у ЛОДА заявили, що лікарні заповнені хворими на 42%. Тепер цей показник зріс до 44%. Із детальним переліком лікарень області, куди госпіталізовують хворих на коронавірус, можна ознайомитися за цим посиланням.

Заступник директора обласної інфекційної лікарні нещодавно розповідав Львівському порталу про те, що у медзакладі побільшало госпіталізованих хворих у важкому стані. Через це лікування займає близько місяця, а в реанімації – цілих три. Також медик зауважував, що коронавірус суттєво змінився, і тепер пневмонія може розвинутись за лічені дні та навіть безсимптомно.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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