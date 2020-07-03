В Україні не будуть повертати суворий карантин, навіть якщо зросте кількість хворих, – Степанов

Влада не має наміру запроваджувати тотальний карантин, навіть якщо в Україні буде більше 60 активних хворих на COVID-19 на 100 000 населення. Про це під час брифінгу 3 липня повідомив міністр хорони здоров’я Максим Степанов, передає Львівський портал.

Міністр заявив, що показник у 60 активних хворих на 100 тисяч населення був розроблений і використаний лише для проведення ЗНО і зараз він не є нормою.

«Зараз цей показник не є нормою, адже Україна перебуває на етапі адаптивного карантину і керується загальними рекомендаціями МОЗ щодо маскового режиму, соціальної дистанції, проведення масових заходів тощо, а також рішенням регіональної влади про обмежувальні або пом’якшувальні заходи на рівні кожного конкретного регіону. Постановою уряду чітко визначено посилення тих чи інших обмежень», – повідомив Степанов.

Також він наголосив, що найбільш напружена ситуація нині – в 11 регіонах країни, і за поданням головних санітарних лікарів цих регіонів були зроблені подання щодо посилення обмежувальних заходів.

Нагадаємо, 30 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що показник у 60 хворих на 100 тисяч осіб є свого роду червоною лінією, після якої доведеться посилювати карантин на рівні країни.

«Ми зробили для себе ліміт у 60 хворих. Це буде момент, при якому треба буде посилювати карантинні обмеження вже на рівні країни і окремих областей», – наголошував тоді прем’єр.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок п’ятниці, 3 липня, в Україні коронавірусом заразилися 46 763 людей. За останню добу виявили 876 нових хворих. На Львівщині коронавірус підхопили 5882 мешканців. За останню добу виявили 152 нових хворих.

Зазначимо, що попри велику кількість виявлення нових інфікувань у Львові вирішили дозволити працювати закладам громадського харчування всередині приміщення та фітнес-клубам, але одночасно там може перебувати не більше 10 відвідувачів.

Водночас голова Львівської ОДА Максим Козицький розкритикував таке рішення влади Львова, детальніше про це читайте тут.

Нагадаємо, 1 липня у Львові обмежили у часі роботу закладів громадського харчування. Кафе і ресторани повинні працювати не довше, ніж до 22:00 год. Однак згодом уточнили, що якщо клієнт встиг зробити замовлення до 22:00 год, то ресторан може продовжувати обслуговувати гостя.

Також у Львові заборонили роботу нічних розважальних закладів.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.