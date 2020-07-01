У Львові обмежили у часі роботу кафе і ресторанів

Міська комісія ТЕБ і НС обмежила у часі роботу закладів громадського харчування. Кафе і ресторани повинні працювати не довше, ніж до 22:00 год. Відповідне рішення прийняли у середу, 1 липня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Так, обласна комісія ТЕБ і НС нещодавно продовжила карантин на Львівщині до 7 липня, а також обмежила у часі роботу закладів громадського харчування. Міська комісія ТЕБ і НС, яка повинна підпорядковуватись цьому рішенню, прийняла аналогічне.

Відтак карантин у Львові також продовжили до 7 липня і встановили, що кафе й ресторани повинні працювати до 22:00 год.

«Також ми прийняли рішення про активізацію роботи моніторингових груп, які створені при районних адміністраціях (за участі представників Держпродспоживслужби та працівників Національної поліції), при управлінні транспорту та при управлінні спорту. Всі ці моніторингові групи перевіряють дотримання карантинних вимог», – додала очільниця міського штабу боротьби з COVID-19 Галина Слічна.

Зазначимо, Львівщина вже 11 днів поспіль є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також завантаженість лікарень на Львівщині зросла до 44%. COVID-19 підхопили вже 5578 мешканців області, за останню добу виявили 143 нових хворих.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих у Львівській області виникло через велику кількість проведених тестів.

Незважаючи на невтішну ситуацію із захворюваністю, у середині червня у Львівській ОДА запевняли, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає. Водночас уже тоді в обласній інфекційній лікарні практично не було вільних місць.

Наприкінці червня у ЛОДА заявили, що лікарні заповнені хворими на 42%. Із детальним переліком лікарень області, куди госпіталізовують хворих на коронавірус, можна ознайомитися за цим посиланням.

Заступник директора обласної інфекційної лікарні нещодавно розповідав Львівському порталу про те, що у медзакладі побільшало госпіталізованих хворих у важкому стані. Через це лікування займає близько місяця, а в реанімації – цілих три. Також медик зауважував, що коронавірус суттєво змінився, і тепер пневмонія може розвинутись за лічені дні та навіть безсимптомно.

Нагадаємо, що на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.