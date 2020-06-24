Голова ЛОДА розкритикував рішення влади Львова відкрити кафе і фітнес-клуби

Голова Львівської ОДА Максим Козицький розкритикував рішення влади Львова дозволити працювати закладам громадського харчування в приміщенні та фітнес-клубам у Львові із одночасним перебуванням всередині не більше 10 осіб. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Очільник міста пояснив такі послаблення, як вимушений крок для збереження малого та середнього бізнесу. Рішення не відповідає Постанові Кабміну №392 та рішенню обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.Окрім того, раджу ще почитати статтю 325 ККУ про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням», – наголосив він.

При цьому Максим Козицький зазначив, що саме показники захворюваності Львова тримають в заручниках всю область і саме через місто Львів обласна комісія ТЕБ та НС не може зняти карантинних обмежень для всієї Львівщини.

«Бізнес «страждає» не лише у Львові, але й у всій області! Ось сухі цифри за останнні 5 днів – 613 нових випадків захворювання по Львівщині, з них 335 – місто Львів. Тобто, більше 50% нових інфікованих у місті Лева. Як бачимо, динаміка захворюваності не йде на спад. Тому, коли знову буде здійнятий ґвалт, чому не знімають карантинних обмежень, то влада Львова знову киватиме у бік облдержадміністрації? Мовляв, а ми тут ні до чого, це їх повноваження. Більше того, хто візьме відповідальність на себе після того, як кількість захворювань різко піде вгору після карантинних послаблень у самому Львові? Знову всі каміння полетять у сторону Львівської ОДА? Львівський міський голова готовий особисто взяти на себе відповідальність, якщо кількість хворих збільшиться? Особисто для мене людське життя – найвища цінність!», – зазначив голова ЛОДА.

Як повідомляв Львівський портал, міська комісія з надзвичайних ситуацій сьогодні, 24 червня, вирішила дозволити приймати відвідувачів всередині кафе, але не більше 10 осіб.

Нагадаємо, Львівщина – третя область в Україні за кількістю хворих на COVID-19. Останній тиждень вона б’є рекорди COVID-19. Станом на ранок 24 червня на Львівщині COVID-19 виявили у 4423 людей. За останню добу діагноз «коронавірус» підтвердили у ще 203 осіб.

Своєю чергою головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що суттєве збільшення кількості заражень COVID-19 у Львівській області спричинене усуванням черги протестованих.