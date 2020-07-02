У Львові заборонили нічні розважальні заклади

У четвер, 2 липня, на позачерговому засіданні міської комісії з питань ТЕБ та НС заборонили роботу нічних розважальних закладів у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Заборонити роботу нічних розважальних закладів в умовах продовження карантину щодо запобігання поширенню епідемії гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території м. Львова, м. Винники, смт. Брюховичі і смт. Рудне», – йдеться в рішенні комісії.

Також сьогодні комісія внесла уточнення у рішення, що було прийнято учора

«Рекомендувати закладам громадського харчування, яким дозволена діяльність в умовах продовження карантину щодо запобігання поширенню епідемії гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 організувати свою роботу до 22.00 год, але не пізніше встановленого режиму роботи», – додається до рішення.

Зазначимо, 1 липня у Львові обмежили у часі роботу закладів громадського харчування. Кафе і ресторани повинні працювати не довше, ніж до 22:00 год.

Як повідомляв Львівський портал, попри велику кількість виявлення нових інфікувань у Львові вирішили дозволити працювати закладам громадського харчування всередині приміщення та фітнес-клубам, але одночасно там може перебувати не більше 10 відвідувачів.

Водночас голова Львівської ОДА Максим Козицький розкритикував таке рішення влади Львова, детальніше про це читайте тут.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.