Шмигаль назвав умову повернення до жорсткого карантину

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за умови досягнення показника активних хворих у 60 на 100 тисяч населення карантин в Україні буде посилено. Про це він повідомив в інтерв’ю BBC, передає Львівський портал.

Прем’єр нагадав, що Україна вийшла із загального жорсткого карантину. Водночас, у деяких регіонах фіксується зростання кількості хворих.

«Україна вийшла із загального жорсткого карантину, але окремі області, наприклад Львівщина, сьогодні античемпіон по захворюваності, там карантин посилений. Ця модель дозволяє балансувати на межі незакриття цілої країни та економіки і збереження життя і здоров’я людей», – зазначив Шмигаль.

За його словами, Кабінет міністрів контролює один із головних показників захворюваності на коронавірус. Наразі цей параметр складає 50 хворих на 100 тисяч населення.

«Ми зробили для себе ліміт у 60 хворих. Це буде момент, при якому треба буде посилювати карантинні обмеження вже на рівні країни і окремих областей», – зауважив він.

Нагадаємо, Львівщина – лідер по Україні за кількістю хворих на коронавірусну інфекцію. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що суттєве збільшення кількості заражень COVID-19 у Львівській області спричинене усуванням черги протестованих.

Попри велику кількість виявлення нових інфікувань у Львові вирішили дозволити працювати закладам громадського харчування всередині приміщення та фітнес-клубам, але одночасно там може перебувати не більше 10 відвідувачів.

Водночас голова Львівської ОДА Максим Козицький розкритикував таке рішення влади Львова, детальніше про це читайте тут.

Зазначимо, карантин на Львівщині продовжили щонайменше до 30 червня. Водночас від 23 червня у області офіційно відновлюють пасажирські перевезення залізницею та автобусами.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.