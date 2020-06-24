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У Львові дозволили приймати відвідувачів всередині кафе та відновили роботу фітнес-клубів

Вероніка Рой

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У Львові кафе, ресторанам та іншим закладам громадського харчування дозволили приймати гостей усередині приміщень. Також відновили роботу фітнес-клубів. Проте кількість відвідувачів всередині може бути не більше 10 людей. Таке рішення було прийняте у середу, 24 червня, під час міської комісії ТЕБ і НС, передає Львівський портал.

 

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий під час брифінгу,  сьогодні міська комісія з надзвичайних ситуацій відновила роботу закладів громадського харчування в приміщенні та фітнес-клубів. Втім усередині приміщення може одночасно бути не більше 10 людей.

Фото: DW

Власники цих закладів мають забезпечити усі умови для роботи під час карантинних обмежень. Крім цього, повинні забезпечити системне ІФА-тестування для своїх працівників.

Мер Львова додав, що у випадку, якщо епідситуція погіршиться, то міська комісія ТЕБ і НС переглядатиме своє рішення.

Зазначимо, раніше заклади громадського харчування могли приймати відвідувачів лише на літніх майданчиках.  А спортивні зали та фітнес-клуб з початку карантину взагалі не працювали.

Зауважимо, що карантин на Львівщині продовжили щонайменше до 30 червня. Водночас від 23 червня у області офіційно відновлюють пасажирські перевезення залізницею та автобусами.

Нагадаємо, Львівщина – третя область в Україні за кількістю хворих на COVID-19. Останній тиждень вона б’є рекорди COVID-19. Станом на ранок 24 червня на Львівщині COVID-19 виявили у 4423 людей. За останню добу діагноз «коронавірус» підтвердили у ще 203 осіб.

Своєю чергою головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що суттєве збільшення кількості заражень COVID-19 у Львівській області спричинене усуванням черги протестованих.

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