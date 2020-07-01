Лікарня швидкої допомоги Львова отримала 5 апаратів ШВЛ

1 липня компанія «Епіцентр К» передала клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова 5 нових апаратів штучної вентиляції легень експертного класу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Сьогодні це наш другий транш допомоги лікарням. Понад місяць тому ми передали засоби захисту – захисні маски, окуляри та комбінезони багаторазового використання. Сьогодні передаємо 5 апаратів штучної вентиляції легень експертного класу Oricare V8600. Це універсальні американські апарати, бо годяться не тільки для боротьби з коронавірусом, але і успішно їх використовують для реанімації хворих. Це апарати нового типу, у них дуже потужний акумулятор, і він дозволяє обходитися без кисневих компресорів – тобто він дуже мобільний», – розповів генеральний директор компанії «Епіцентр К» Петро Михайлишин.

Орієнтовна вартість цих апаратів – від 900 тис. грн до 1 млн грн.

Отримані апарати ШВЛ – це реанімаційне обладнання експертного класу, яке слугуватиме лікарням для порятунку дорослих та маленьких пацієнтів і після пандемії. Адже вони компактні та мобільні, з потужним акумулятором та не потребують наявності компресора, що робить їх легкими у переміщенні та дає змогу ефективно працювати у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії.

«Сьогодні ми отримали 5 апаратів штучної вентиляції легень від мережі «Епіцентр», а перед цим – ще 2. Це надзвичайно важливі апарати, які рятують людські життя. Зараз у лікарні є 50 апаратів ШВЛ, додалось ще 5 – тобто загалом буде 55 таких апаратів», – зазначив генеральний директор лікарні швидкої медичної допомоги Олег Самчук.

Зараз лікарня швидкої допомоги визначена як додаткова госпітальна база для лікування хворих на коронавірус, тож окрім надання невідкладної допомоги, тут тепер лікують і хворих на коронавірусні пневмонії.

«Увесь час ми надавали невідкладну допомогу усім без винятку – і пацієнтам з міста, і з області. Зараз в лікарні перебуває 760 пацієнтів з ургентною патологією по різних нозологіях – це шлунково-кишкові кровотечі, інфаркти, інсульти, політравми, відриви кінцівок. Тепер ми почали лікувати пацієнтів не тільки з ургентними патологіями, які мають коронавірус, а ще й звичайних пацієнтів з коронавірусною інфекцією. За останніх три вихідних дні до нас поступило 54 пацієнтів з пневмоніями. Тобто навантаження на лікарню зараз колосальне», – додав Олег Самчук.

Нагадаємо, станом на середину червня Львів витратив більше 200 млн грн на боротьбу з коронавірусом. У цю суму входить також і допомога благодійників.

Станом на кінець березня Львівська область назбирала понад 300 млн грн для боротьби з COVID-19.

Як писав Львівський портал, під час COVID-19 відомі львів’яни та підприємці об’єдналися для закупівлі необхідного обладнання для лікарень. Благодійники почали виготовляти захисні щити для медиків, купують апарати ШВЛ, засоби індивідуального захисту для медиків, безкоштовно тестують людей.

Також на Львівщині створили сайт обласного Штабу протидії коронавірусу – STOP COVID-19 на якому благодійники, які хочуть долучитися до боротьби з пандемією, зможуть знайти усю необхідну інформацію.

Фото: ЛМР