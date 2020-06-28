COVID-19 на Львівщині: карта поширення по районах

На Львівщині коронавірус підхопили вже 5177 людей, за останню добу виявили 173 нових випадки зараження. Найбільше інфікованих – у Львові, Пустомитівському та Яворівському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 28 705 ПЛР-тестів, за останню добу – 576 ПЛР-тест, із яких позитивними виявились 173.

У лікарнях Львова та області перебуває 927 людей, 63 із них – у реанімації. Також 14 хворих підключені до апаратів штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади госпіталізували 78 осіб, ще 154 скерували на амбулаторне лікування.

Відтак 5177випадків коронавірусу підтвердили у:

м. Львова – 2829;

Пустомитівського району – 519;

Яворівського району–371;

Жовківського району – 283;

Кам’янка-Бузького – 187;

Городоцького району – 131;

Сокальського району – 126;

Миколаївського району – 96;

м. Червоноград – 78;

Перемишлянського району – 67;

Бродівського району – 55;

м.Стрий – 44;

м. Дрогобич – 43;

Буського району – 42;

Жидачівського району – 41;

Мостиського району – 36;

Золочівського району – 31;

Стрийського району – 30;

Турківського району – 26;

Радехівського району – 23;

Самбірського району– 21;

м.Самбір – 17;

Сколівського району – 16;

м.Новий Розділ – 13;

м. Трускавець – 12;

Дрогобицького району – 10;

м. Борислав – 8;

м. Стебник – 8;

Старосамбірського району – 7;

м.Моршин – 6;

Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 741 жителю Львівської області. Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже 137 мешканець Львівщини. Про останніх шість смертей від цієї недуги стало відомо 27 червня.

Нагадаємо, Львівщина – лідер по Україні за кількістю хворих на коронавірусну інфекцію. Станом на 28 червня на Львівщині лабораторно підтвердили 5177 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 173 нових хворих.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що суттєве збільшення кількості заражень COVID-19 у Львівській області спричинене усуванням черги протестованих.

Попри велику кількість виявлення нових інфікувань у Львові вирішили дозволити працювати закладам громадського харчування всередині приміщення та фітнес-клубам, але одночасно там може перебувати не більше 10 відвідувачів.

Водночас голова Львівської ОДА Максим Козицький розкритикував таке рішення влади Львова, детальніше про це читайте тут.

Зазначимо, карантин на Львівщині продовжили щонайменше до 30 червня. Водночас від 23 червня у області офіційно відновлюють пасажирські перевезення залізницею та автобусами.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.