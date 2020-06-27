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На Львівщині – ще шість смертей від ускладнень COVID-19

Вероніка Рой

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На Львівщині протягом 25 та 26 червня від ускладнень коронавірусної інфекції померло шестеро людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Зокрема, 25 червня у Центрі легеневого здоров’я від ускладнень COVID-19 померла 62-річна жінка. Пацієнтка була підключена до апарату штучної вентеляції легень. Позитивний результат, який підтвердив наявність коронавірусної інфекції, отримали 16 червня.

Ще однією жертвою коронавірусної інфекції стала 52-річна жінка. Вона спершу проходила лікування у Львівській 1-ій міській клінічній лікарні імені Князя Лева, а згодом переведена до 8-ї міської клінічної лікарні міста Львова. Діагноз «коронавірус» у неї підтвердили 14 червня. Жінка померла також 25 червня.

25 червня від ускладнень коронавірусної інфекції померли двоє чоловіків віком 58 та 66 років. Один лікувався у Стебницькій міській лікарні, а інший – у Дрогобицькій міській лікарні №5. Підтвердили коронавірус чоловікам 9 та 16 червня.

У п’ятницю, 26 червня, у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні від цієї недуги померла 70-річна жінка. Позитивний результат, який підтвердив наявність коронавірусної інфекції, отримали 24 червня.

Того ж дня у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресований імені Юрія Липи від ускладнень COVID-19 помер 67-річний чоловік. Діагноз «коронавірус» у пацієнта підтвердили 16 червня.

Як відомо, Львівщина – лідер по Україні за кількістю хворих на коронавірусну інфекцію. Станом на ранок 27 червня у Львівській області лабораторно підтверджено коронавірус у 5004 людей. За останню добу виявили 168 нових хворих.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що суттєве збільшення кількості заражень COVID-19 у Львівській області спричинене усуванням черги протестованих.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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