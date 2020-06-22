Львівщині продовжили карантин, але офіційно дозволили пасажирські перевезення

Карантин на Львівщині продовжили щонайменше до 30 червня. Водночас від 23 червня у області офіційно відновлюють пасажирські перевезення залізницею та автобусами. Про це за результатами комісії ТЕБ та НС повідомив голови ЛОДА Тарас Грень, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами Тараса Греня, обласна комісія також визначила додаткові медзаклади, які прийматимуть хворих на Covid-19. За дотриманням карантину в області пильнуватимуть мобільні групи з представників Укртрансбезпеки, Держпродсоживлужби та інших контролюючих органів.